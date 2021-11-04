Уилл Смит мечтал в детстве убить отца

Актер Уилл Смит признался в автобиографической книге, что в детстве у него было острое желание убить своего отца Уильяма Кэрролла Смита-старшего. Отрывки из мемуаров 53-летнего артиста под названием Уилл приводит «Корреспондент» со ссылкой на People.

«Когда мне было девять лет, я наблюдал, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом я видел, как она плевала кровью», – рассказал Смит.

После этого случая у актера появилось желание отомстить отцу за жестокое обращение с матерью Кэролайн Брайт.

«В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Когда я стану достаточно большим, когда я стану достаточно сильным, когда я перестану быть трусом, я убью его», – написал Уилл.

Он подчеркнул, что детская травма повлияла на все его дальнейшую жизнь и карьеру. Долгое время он сомневался, что заслуживает признания, похвалы и внимания зрителей.

«Из-за того, что не смог противостоять моему отцу. За то, что был трусом», – уточнил Смит.

Родители звезды разошлись, когда он был подростком, а официально развелись в 2000 году.

Актер поддерживал отношения со своим отцом, но гнев, вызванный детской травмой, снова всплыл спустя десятилетия, когда Смит заботился о родителе во время онкологического заболевания.

Вспоминая отца, который умер в 2016 году, актер заявил, что тот был жесток, но всегда искренне интересовался успехами сына.

«Мой отец был жестоким, но он был также на каждой игре, спектакле и концерте… Он был алкоголиком, но был трезв на премьере каждого из моих фильмов. Он слушал каждую пластинку. Он посетил каждую студию», – добавил Уилл.