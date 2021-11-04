Армянский реваншист объяснил, почему Ереван тянет время с переговорами с Баку

В Ереване реваншистские силы объяснили, почему Армения тянет время с переговорами о мире с Азербайджаном.

Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян заявил, что в нынешней ситуации любые переговоры Армении с Азербайджаном «должны быть переговорами ради переговоров».

«Они должны преследовать одну цель – оттянуть время для восстановления нашего государства в широком смысле слова.

Параллельно, естественно, надо четко рассчитать наши ресурсы и ресурсы врага, с целью нанесения ударов по тем уязвимым точкам, где это хотя бы на йоту возможно. В вопросе «мира» спешка на самом деле – дело враждебное, потому что настоящего мира в данных условиях быть не может», – считает Восканян.