Терри может возглавить «Ньюкасл»

Новые хозяева «Ньюкасла» до сих пор не определились кому же доверить команду после увольнения главного тренера Стива Брюса. По сообщению Mirror, которое приводит «Корреспондент», одним из главных претендентов на пост является легендарный капитан лондонского «Челси» Джон Терри.

«Мой план – провести некоторое время с семьей, а затем, надеюсь, получить несколько приглашений от клубов по всей Европе, чтобы достигнуть цели стать тренером.

Я всегда стремился к этому, и, если представится подходящая возможность, я чувствую себя готовым принять такой вызов», – прокомментировал новость Терри.

Отметим, что после увольнения Брюса, Джон написал ему несколько приятных слов, ведь играл под руководством специалиста в 2017-2018 годах в Астон Вилле.