В Goldman Sachs предрекли рост цен на нефть до $90 за баррель

Снижение цен нефти на этой неделе является временным на «бычьем» рынке, к концу года она может подорожать до $90 за баррель на фоне укрепления дефицита на рынке нефти. Такой прогноз содержится в отчете банка Goldman Sachs, который приводит ТАСС.

На прошлой неделе цена нефти Brent превысила $86,7 за баррель, но затем снова опустилась в район $83 за баррель. По мнению аналитиков GS, распродажа нефти была вызвана новостями о том, что Иран работает над возобновлением переговоров по ядерной сделке с США, а также на фоне заявлений о том, что Россия может возобновить закачку газа в европейские ПХГ после 8 ноября. «На самом деле никакие из этих новостей не меняют ситуацию фундаментально. Даже если переговоры с Ираном возобновятся, возвращение иранской нефти на рынок раньше апреля 2022 года звучит слишком оптимистично, на наш взгляд. Комментарии со стороны «Газпрома» также не гарантируют того, что продажи газа на споте вырастут предстоящей зимой», — пишут аналитики в своем отчете.

Фактически же рынок нефти только укрепляется в «рекордном и длительном дефиците», что может привести к росту спроса на нефть до максимального за всю историю уровня уже в начале 2022 года. По оценке Goldman Sachs, дефицит предложения на рынке нефти оценивается в 2,5 млн б/с второй месяц подряд. «Такая ситуация может привести к самому низкому уровню запасов за последние 13 лет, что еще больше поддержит спотовые цены на максимумах», — заключили аналитики банка.