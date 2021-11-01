Конор обещает «величайший камбэк»

Ни много, ни мало, а величайший камбэк в истории спорта пообещал своим фанатам Конор Макгрегор. И опубликовал видео с тренировки.

Занятие стало первым за долгое время для бывшего двойного чемпиона UFC, после полученой травмы в третьем поединке с Дастином Порье.

«Вновь в перчатках. Какой кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: «Я вернулся, сучки». Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа – то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» – заявил Макгрегор.