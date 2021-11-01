Военный прокурор: Гурбан Мамедов и такие, как он – все еще являются инструментом в руках армян

«Тертерское дело» было вынесено на повестку после Отечественной войны. Об этом сказал военный прокурор Республики Ханлар Велиев.

«После Отечественной войны проармянские силы использовали находившихся среди нас людей с армянской сущностью и таким совершенно необоснованным образом попытались вынести этот вопрос на повестку дня. Гурбан Мамедов и такие, как он, сегодня все еще являются инструментом в руках армян. Мне очень жаль, что такие люди имеют отношение к нашей нации. Такие, как Гурбан Мамедов, не понимают, что их слова не являются решающими. Гурбан Мамедов сам является юристом, прекрасно знает, что в каждой стране, в том числе в Азербайджанской Республике, имеющей современное законодательство, все решается законом. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, виновные лица привлечены к судебной ответственности. Эти дела изучены по всем судебным этапам, существующим в Азербайджане. Было установлено, что приговоры, вынесенные как в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, так и лиц, незаконно применявших пытки в отношении этих и других лиц, являются законными. Только по делу о пытках выявлено 102-103 человека. Против них были применены меры физического насилия в различных формах. Такие меры были приняты в отношении не только обвиняемых, но и других. В ходе следствия мы привлекли к ответственности некоторых лиц, но потом установили, что эти люди не виноваты. Поэтому их уголовные дела были прекращены», — приводит его слова АПА.

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По его словам, военная прокуратура старалась быть объективной.

«Я полагаю, что военная прокуратура добилась этого. Сегодня кто-то не хочет принимать, что их дети обвиняются в таких преступлениях. Это черное пятно для каждого азербайджанца. Он не хочет быть родителем этого человека из-за этого пятна. Но что поделать? Такие случаи были и раньше, и раньше против таких людей велась борьба, такие люди привлекались к уголовной ответственности, осуждались. Если бы от них не очистились, если бы сегодня наша армия не очистилась от них, мы бы оказались в очень плохом положении, сегодня мы не смогли бы одержать эту победу», – отметил Велиев.