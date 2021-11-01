«Истязали военнослужащих»: военный прокурор Велиев впервые прокомментировал «Тертерское дело»

Военный прокурор Ханлар Велиев впервые выступил с заявлением по «Тертерскому делу». Как сообщает Minval.az, Велиев отметил, что в мае 2017 года на основании полученной информации было возбуждено уголовное дело. По его словам, в ходе следствия несколько человек были признаны виновными в государственной измене и им были предъявлены обвинения.

«Уголовные дела были направлены в суд вместе с обвинительными заключениями. Суды вынесли обвиняемым приговор. Затем были поданы апелляция и кассация. Приговоры оставлены без изменения, поскольку признаны законными.

В то же время расследование, проведенное военной прокуратурой, показало, что за несколько дней до начала расследования в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене, было применено очень серьезное и незаконное физическое насилие. В результате до возбуждения уголовного дела погиб один человек», – отметил Велиев.

По его словам, тогда лично он поехал в воинскую часть вместе с первым заместителем генерального прокурора Рустамом Усубовым, заместителем военного прокурора Шафахатом Имрановым, начальником управления, помощником генерального прокурора.

«Мы выяснили, что военнослужащие массово незаконно истязали военнослужащих. По моей просьбе людей осмотрела большая бригада врачей Медицинской службы Минобороны. Пострадавшие от серьезного физического насилия доставлены в Центральную больницу. Были спасены жизни многих из этих людей. По факту применения пыток возбуждено уголовное дело, к уголовной ответственности привлечены 16 различных должностных лиц. Позже они были приговорены к различным длительным срокам заключения», – рассказал он.