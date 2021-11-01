«Газпром» начал поставлять газ в Молдову по новому контракту

Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту «Газпром» начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет, сообщает РБК.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около $450 за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Молдова должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого страны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.

Переговоры о новых поставках газа шли в течении месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдовы начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных $1900 за 1 тыс. куб. м.

Для Молдовы в сентябре цена газа подскочила до $550 по сравнению со средней ценой в $149 в 2020 году.

Также Андрей Спыну опроверг заявления о наличии политических обязательств в новом контракте на поставки российского газа в республику. «Подписанный контракт не предусматривает никаких политических обязательства и никоим образом не упоминает Приднестровский край. Что касается задолженности, образовавшейся у «Молдовагаза», то мы проведем независимый аудит долга компании в 2022 году», — написал премьер на своей странице в Facebook.