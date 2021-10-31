Ученые нашли в фаст-фуде химикаты, вызывающие рак



Фаст-фуд полон химикатов. К такому заключению пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, сообщает Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Специалисты заказали десятки блюд из McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Domino’s, Taco Bell и Chipotle — гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы, куриные буррито и сырную пиццу. Ученые провели анализ. Оказалось, что в 80% образцов содержатся фталаты, которые используются для придания гибкости пластику.

При этом продукты, изготовленные из мяса, имеют более высокий уровень фталатов, в то время как картофель фри и сырная пицца — самый низкий уровень. Во всех содержится фталат под названием DnBP, который связан с повышенным риском астмы, а 70% продуктов содержат DEHP, связанный со снижением фертильности и другими репродуктивными проблемами.

Фталаты или пластификаторы применяются в сотнях продуктов, от виниловых полов и пластиковой упаковки до мыла и шампуней. По мнению ученых, гамбургеры, наггетсы и молочные коктейли могут контактировать с фталатами и пластификаторами-заменителями в любом месте цепи поставок, от оборудования для обработки и упаковки до пластиковых перчаток, которые носят сотрудники.

Специалисты предупреждают — фталаты могут увеличивать риск развития рака, повреждения печени, бесплодия, заболевания щитовидной железы, уменьшения размеров яичек, проблемы поведения и нарушения внимания у детей.