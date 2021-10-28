В Россия надеются, что эффективность «Байрактаров» скоро снизится

Российский эксперт в области БПЛА Денис Федутинов уверен, что не стоит «чрезмерно переоценивать» способности Bayraktar TB2. «Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится», — важно сказал специалист, комментируя задействование в боевых действиях в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar TB2 украинской армией.

По его словам, Bayraktar TB2 «уязвимы» для таких комплексов противовоздушной обороны (ПВО), как «Игла», «Стрела», «Панцирь» и «Тор», а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Турецкое издание Haber 7 писало недавно, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе показали свою беспомощность перед турецкими БЛА типа Bayraktar TB2.