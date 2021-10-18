«Араик не перевел деньги»: в Армении окончательно «забили» на армян из Карабаха

Проживающие в гостинице города Мецамор Армавирской области Армении 40 семей из Карабаха уже четвертый лишены электричества. Об этом Yerevan.Today сообщили жители Мецамора.

Постояльцам гостиницы затрудняются даже сказать, кто до этого оплачивал коммунальные счета, озвучены несколько вариантов: некая компания «Аревацаг», хунта сепаратистов и даже ООН.

В мэрии Мецамора армянам из Карабаха отказались давать разъяснения, отметив, что они ничем не могут помочь, так как лидер сепаратистов Араик Арутюнян не перевел сумму на счет мэрии и посоветовали обратиться в правительство, либо организовать акцию протеста напротив «представительства» сепаратистского режима в Армении.