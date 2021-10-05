Дугин раскрыл закулисье «исторической встречи» Путина и Эрдогана: «Мы не будем сталкиваться с Турцией»

Один из теоретиков российской внешней политики, профессор, доктор Александр Дугин раскрыл детали сочинской встречи президентом России и Турции, передает Minval.az со ссылкой на «ИноСМИ».
По его словам, встреча президентов Эрдогана и Путина в Сочи 29 сентября имеет историческое значение.
«На этом саммите главы двух государств начертили свои красные линии и дорожную карту для нового мира. Отныне Турция и Россия вступили на новый путь, и это повлияет как на региональные динамики, так и на весь мир», – говорит Дугин в беседе с журналистом газеты «Тюркие» (Türkiye).
Собеседник газеты рассказал, что ему известны закулисные сведения о последней встрече, состоявшейся в Сочи, и отметил: «В тот день Эрдоган и Путин говорили о мировом балансе и о том, какую сторону они займут, поделились своими решениями. Лидеры начертили свои красные линии по жизненно важным вопросам, связанным со всеми направлениями, от курдской карты до Крыма, от Афганистана до Ливии, от Кавказа до Сирии. Могу сказать, что они договорились по многим вопросам, прежде всего по Идлибу. Однако значительная часть из того, о чем говорилось на этой исторической встрече, останется в секрете. Мы будем видеть только отражения на поле».
Александр Дугин подчеркнул, что США уйдут из Сирии, и это будет происходить постепенно. Полагая, что уход США не решит всех вопросов, Дугин сказал: «США даже в случае ухода продолжат производить кризисы. В этой связи единственным определяющим фактором будет позиция России, Турции и Ирана».
Говоря о возросшей напряженности в Идлибе и атаках Рабочей партии Курдистана (РПК), сохраняющей свое присутствие под покровительством России в таких населенных пунктах, как Тель-Рифат, Манбидж, Айн-Исса, Айн-эль-Араб, Дугин отметил, что «за всеми провокациями стоят США. Боевиков РПК — Партии «Демократический союз» (PYD) провоцируют они. Даже радикальные группировки в Идлибе, такие как «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хурас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид», не являются независимыми от американского влияния. США провоцирует обострение, используя третьи стороны. Единственная формула, которая сломает силу США, — это совместные действия таких игроков, как Сирия, Турция, Россия, Иран, Ирак».
«Западные страны очень хорошо прочитали волю Эрдогана к сближению с Россией после кризиса с уничтожением самолета 2015 года. Они подсчитали последствия этого, и в качестве ответа и реакции на турецко-российское сближение был спланирован и осуществлен переворот 15 июля 2016 года. Они знали, что будет формироваться новый мир. Однако и США, и другие страны утратили силу и влияние, которыми обладали до 15 июля 2016 года. Возможности и вероятности военного переворота против администрации Эрдогана больше нет. Здесь турецко-российские отношения также играют решающую роль. Могут пробовать и будут пробовать другие методы, однако непосредственно попытку переворота совершить не удастся», – продолжил он.
Отметив, что в Сочи самый серьезный конфликт произошел из-за Крыма, Дугин продолжил: «Вероятность уступок со стороны России в этом вопросе отсутствует. Россия считает Крым своей территорией. Наши отношения с Украиной похожи на проблемы Турции с Грецией. Так же как мы не вмешиваемся в турецко-греческий вопрос, Турция тоже не должна участвовать в спорах с Украиной. Если Турция откажется от своих претензий в крымском вопросе, Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра легитимным государством».
По словам Дугина, Россия и Турция больше не будут сталкиваться друг с другом в военном и экономическом отношениях. Россия поддерживает доктрину Турции «Голубая родина». Буровые работы Турции, усиливающей свое влияние в Средиземноморье, играют решающую роль и в урегулировании ливийского вопроса. С этой точки зрения Россия поддерживает усиление Турции, считает он.