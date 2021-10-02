Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

3 октября, 02:53

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.