Учения Ирана: вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы

По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как иранские ударные вертолеты AH-1 Super Cobra открыли огонь по их собственным позициям.

Об этом сообщили иранские телеграм-каналы.

Отметим, сухопутные войска Ирана начали 1 октября новые учения на северо-западе страны, у границ с Азербайджаном.