Диалог или попытка восстановления политического баланса

Несмотря на редкую критику ряда «политиканов», диалог в стране продолжается. Должен признаться, думается, что этот процесс уже неотвратим, он будет только углубляться и преобразовываться. Мы неоднократно делились своим мнением по поводу ценностных проявлений политического диалога. С учетом особенностей современного нам мира, можно утверждать, что сегодня диалог – это и есть политика. Если быть точнее, диалог – это разновидность политической активности.
Всего лишь несколько лет тому назад писал, что диалог – это не цель, а всего лишь средство реализации политически целей. Объективная действительность, особенности политических процессов и современные тенденции уже позволяют говорить о том, что диалог – это уже и есть сама политика. Отсутствие диалога – это реальный шаг в сторону катастрофы. Именно этого и добиваются те, кто «отважно» выступают против диалога.
Принципиально подчеркну, развитие атмосферы диалога является инициативой власти, а не оппозиции. Парадокс, но это именно так. Казалось бы, диалог нужен оппозиции, благодаря которому в атмосфере правовой конкуренции, оппозиция может легально оспаривать первенство. У нас, прямо наоборот, радикалы бьются против диалога. Всех тех, кто пытается защитить этот диалог, радикалы обвиняют в близости с властью. Прошу прощения, но данная позиция лишена какого-либо здравого смысла.
Следует отметить, одну тенденцию, которая как раз и может быть причиной ряда существующих проблем. Собственно говоря, на данное обстоятельство косвенно указывал сам глава государства. Думаю, реформы, которые начаты в партии власти, как раз и являются проявлением желания преобразовать всю систему политических отношений. Напомним анонс президента Азербайджана о намерениях формирования новой политической конфигурации. Уверен, все предпринимаемые меры взаимообусловлены, и они служат усилению политической системы.
Все же вернемся к той тенденции, которая может создать искусственные проблемы в развитии политической системы страны. Подчеркнем только то, что любой, даже самый незначительный недостаток в структуре политической системы может стать реальной угрозой в деле по обеспечению политической стабильности всей страны, в целом. Отсутствие здоровой конкуренции, профессионального оппонирования и рациональной позиции могут стать искусственными препятствиями. Напомним, президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о значимости профессиональной и рациональной оппозиции, которая будет опираться исключительно на национальные интересы страны.
Продолжая данный контекст, отметим, что мы наблюдаем рост партии власти, но этот рост наблюдается на фоне очевидной слабости оппозиции. Из-за функциональной слабости оппозиции создается впечатление ее подавленности, а партия власти выглядит неким гигантом. Поэтому слишком многого ждут от этой партии. Когда не все ожидания оправдываются и реализовываются, вот тогда и возникают проблемы, которые становятся в руках радикалов поводом для манипуляций.
Рискну предположить, что активная стимуляция политического диалога, как раз и является попыткой восстановления здорового политического баланса. Диалог во имя политического баланса – это очередное значимое и ценностное проявление сути политического диалога. Отсутствие политического баланса может стать поводом не только для внешней критики страны, но и может привести к подводным течениям, которые расшатают основы национальной государственности. Таким образом, инициативы, связанные с развитием политического диалога, это не просто дань «демократической моде», а осознанный выбор власти. Выбор в пользу усиления основ политической стабильности и обеспечения устойчивого развития страны.
Напомним одно банальное изречение: «Тот, кто хочет, ищет способ. А тот, кто не хочет – ищет повод.» Переведем это классическое философское изречение на плоскость нашей политической реальности. Тот, кто хочет развития и стабильности, тот, как раз и инициирует диалог. А та сторона, для которой стабильность и развитие страны не входят в круг их политических интересов и приоритетов, под различными предлогами уклоняются от диалога и выступают против подобных инициатив. Все предельно понятно и ясно. Плохо то, что свою слабость и свои меркантильные интересы некоторые пытаются спрятать за громкой демагогией и дешевым популизмом. Извольте, но просто не могу понять, если ты желаешь развития своей стране и имеешь какие-то «исключительные» идеи, что тебе мешает принять совместное участие в их реализации? Вопрос конечно риторический, но он указывает на степень искренности некоторых.
Асиф Адиль