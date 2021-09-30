Энгин Озер: Путин и Эрдоган не договорились по Идлибу, но по Южному Кавказу их позиции близки

Прошедшая встреча Путина и Эрдогана в Сочи в целом, как отмечают некоторые эксперты, выглядела весьма положительно и даже «благодушно». Есть ощущение, что лидеры были даже рады увидеться после полуторагодовалой паузы в личных встречах. Лидеры говорили об общих точках сотрудничества и подмечали их перспективность, сетуя на негативное влияние мировой пандемии. Между тем, как мы помним, встречи лидеров всегда отличались некоторыми знаковыми неформальными моментами, что с интересом сразу же подхватывали мировые СМИ. И если на прошлой встрече Путин, на правах принимающей стороны, щедро угощал Эрдогана мороженным, то на этой – уговаривал привиться «Спутником» и обсуждал с турецким коллегой уровень личного иммунитета против коронавируса. Однако в области решения международных глобальных проблем все было не так однозначно. Есть ощущение, что тут были как позитивные точки пересечения, так и некоторые моменты «провисания» и несовпадения позиций.

По мнению турецкого политолога Энгина Озера, отсутствие пресс-конференции по итогам встречи Путина и Эрдогана говорит о том, что не были найдены нужные точки соприкосновения по Идлибу и эта тема остается в повестке обсуждения сторон.

«Текущая ситуация в Идлибе выгодна для Кремля, но не Турции», – отметил он в беседе с Minvval.az.

По его словам, Идлиб – это действенный рычаг давления России на Турцию. Более того, у Москвы есть налаженная тактика в этом вопросе – время от времени, российские истребители проводят обстрелы и бомбардировку местности неподалеку от турецких наблюдательных пунктов в провинции, якобы, проводя зачистку от местных боевиков. Как правило, в результате таких авиаударов турецкие военные не страдают, но напряжение в этой зоне безусловно создает.

«Учитывая, что у турецких войск в районе Идлиба нет в наличие систем ПВО и артиллерии, способной как-то противостоять российским ВКС, ситуация для Турции весьма болезненна. И, например, если Москву не будет, что-то кардинально устраивать в действиях Анкары, этот рычаг давления может быть использован вновь», — отмечает политолог.

Тот факт, что на данном этапе Москве и Анкаре не удалось найти полного согласия по этому вопросу, по мнению турецкого политолога, говорит лишь о том, поиск компромиссов между Турцией и Россией будет продолжен на следующих встречах.

«В этом смысле, все же не хочется однозначно упрекать во всем Москву, ситуация в Идлибе – это некий локальный тупик взаимопонимания Турции и России, который был создан обеими сторонами и когда-нибудь он будет решен с учетом интересов двух сторон», — отметил Энгин Озер.

Между тем, ситуация в Сирии, в целом, как отмечает политолог, не влияет на глобальное сотрудничество Турции и России. Эрдоган по-прежнему настроен приобретать российские С-400, и эта сделка его устраивает. По мнению политолога, оценивая, в целом встречу Путина и Эрдогана можно сказать, что, без учета Идлиба, она подтвердила факт того, что точки зрения Москвы и Кремля на общую геополитику региона едины и позитивны, а сотрудничество по всем областям продолжается.

В этом смысле, весьма показательно выглядит общий и схожий взгляд Анкары и Москвы по ситуации на Южном Кавказе. Активно работает турецко-российский мониторинговой центр и этот момент был подчеркнут как важный факт сотрудничества Турции и России в регионе, отмечает, в том числе турецкий политолог.

«Что касается подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, то Москва безусловно поддерживает позицию Турцию в этом вопросе, и сама заинтересована в этих переговорах, и, в частности, выступает за скорейшую демаркацию границ между Арменией и Азербайджаном. В этом смысле Путин и Эрдоган оба выступают за развитие этого процесса и это очевидно. Есть конечно, ощущение, что Россия, оказывает недостаточное давление на Армению для скорейшей реализации трехсторонних договоренностей и разблокированию коммуникаций в регионе, и в-первую очередь – Зангезурского коридора. Однако это скорее временная локальная проблема», — отмечает турецкий политолог.

В то же время наш собеседник весьма положительно смотрит на сотрудничество России и Турции в развитии и эксплуатации транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – рано или поздно, как уверен Озер, их разблокирование состоится.

«В целом, нет ощущения, как утверждают некоторые эксперты, что в ближайшее время на Южном Кавказе могут быть реализованы какие-то негативные сценарии – совпадение позиций Москвы и Анкары это подтверждает. Сейчас ситуация такова, что и Баку, и Москва, и Анкара ждут шага от Пашиняна. И я думаю, он сам заинтересован в разблокировке коммуникаций, в открытии Зангезурского коридора и в развитии торговых отношений с Турцией. Но сейчас его действия стеснены влиянием армянских ультранационалистов. Тем не менее, я в ближайшее время жду хороших новостей от Армении и России по текущей ситуации в регионе, но, увы, не жду ничего хорошего пока что по Идлибу», — подытожил наш собеседник.

В.Мансуров