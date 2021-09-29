Артур Агаджанов: Бакинские армяне всегда были ближе к азербайджанцам

27 сентября с начала последних боевых действий Карабахской войны прошел год. В Армении и Азербайджане был объявлен траур по погибшим. Раны все еще свежи, но ужасы войны теперь позади, и можно двигаться в сторону мира. Насколько мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко, корреспонденту «Вестника Кавказа» Камрану Гасанову рассказал историк, член правления Армяно-азербайджанской гражданской платформы Артур Агаджанов.

– Во время выступления Никола Пашиняна в Генассамблее ООН трудно было не уловить заявления в пользу мирного процесса, нормализации с Азербайджаном и открытия границ в регионе. Насколько лично Пашинян и его окружение готовы продвигать мирный процесс? Как на самом деле он понимает этот мирный процесс?

– Я не отрицаю, что Пашинян хочет мирного процесса, но он должен быть уверен в своих тылах, иметь поддержку. Поддержка в народе есть, и мы в этом убедились на выборах в парламент Армении. С другой стороны, я не вижу инициативы и смелого решения господина Пашиняна. Эйфория и победы с рюкзаком на спине — это одно, а его действия после с постоянной оглядкой на оппозицию — это другое. Возможно, он хочет этого мира, но одно дело хотеть, другое дело — уметь. Кроме того, важна нормализация отношений не только с Азербайджаном, но и с Турцией.

– То есть Пашинян опасается что реваншисты могут его свергнуть?

– Да, ему не хватает уверенности в самом себе. Если бы она была, то не дошло бы до войны. Если бы семь районов были переданы Азербайджану, то воевать не пришлось бы. В этом заключается мудрость политика.

– Почему в ГА ООН Пашинян говорит о железной дороге в Турцию, но умалчивает о Зангезурском коридоре в Нахчыван, что отражено в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года?

– Он и его команда качаются, как маятник, пытаются обойти договор по Зангезурскому коридору. Но Турция не согласится на открытие границ, пока не будет решен вопрос по Зангезуру. Пашинян ищет возможности договориться с Турцией, но сейчас это маловероятно.

– Чем вызваны реверансы Пашиняна в адрес Турции и его готовность встретиться с Эрдоганом?

– Он делает это, чтобы урегулировать отношения с Турцией и показать народу, что у него есть дипломатические победы. Но в первую очередь он должен обратить внимание на своего соседа, на Азербайджан, и решить вопрос по Зангезурскому коридору. Тем более что эта дорога идет дальше на Турцию. Можно было бы провести трехстороннюю встречу Пашиняна, Алиева и Эрдогана.

– Как Вы думаете, в каком порядке должно идти урегулирование 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном: сначала надо определиться с будущим территории, где базируются российские миротворцы, или же открыть транспортные пути и наладить отношения между людьми?

– Очень непростой вопрос. С одной стороны надо решить вопрос с населением, нормализовать отношения между карабахскими армянами и карабахскими азербайджанцами. Надо проводить встречи между ними и организовывать их совместное проживание. С другой стороны, понятно, что надо утверждать целостность Азербайджана. Над обеими задачами нужно работать параллельно.

– Какую выгоду могли бы получить карабахские армяне, если бы пользовались всеми правами как граждане Азербайджана?

– Карабахские армяне сейчас ни с кем не могут торговать, кроме как с Арменией. Однако они могли бы, к примеру, сбывать в Азербайджане тутовку, которая имеет лечебный эффект, на законных основаниях и с соответствующей маркировкой “Сделано в Карабахе”. Карабахский край богатый, и местный народ очень трудолюбивый. Экономически армяне Карабаха выиграют от интеграции в азербайджанское общество, и не будет такого оттока населения, какой мы видели в течение прошедшего года.

– Карабахские армяне смогут без подачек из США и Франции выращивать продукты и продавать, не будучи дотационным регионом…

– Совершенно верно. Даже если первое время Карабах будет дотационной областью и Азербайджан будет туда инвестировать, то в ближайшем будущем экономически регион станет давать прибыль. Я не удивлюсь, если уровень жизни армян в Карабахе превзойдет уровень жизни в Армении. То есть карабахские армяне только выиграют от примирения.

– В одном из интервью вы говорили, что отношения Баку и Еревана могут наладить бакинские армяне. Почему вы так думаете?

– Бакинские армяне, пускай остальные не обижаются, всегда были ближе к азербайджанцам. У них общий менталитет. Я жил у Баксовета, около Академии Наук, и знаю, что характер бакинских армян очень похож на характер азербайджанцев, особенно бакинских.