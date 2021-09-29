Симон Копадзе: Ереван хочет вести переговоры с Баку без давления военного аппарата России

Грузия планирует выступить полноценным посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Эту инициативу недавно озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, предложивший создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне. Предложение возможно перспективное и интересное для Баку с учетом того что Грузия уже несколько раз выступила в качестве конструктивного посредника в регионе, а именно Грузия помогла получить Азербайджану карты минных полей одного из освобожденных районов, а также выступила посредником коммуникаций Эрдогана и Пашиняна.

Однако, когда возникает разговор о полноценном переговорном формате, встает вопрос – чем политическая площадка Тбилиси может быть так эффективна для продвижения переговоров между Ереваном и Баку и почему?

«После войны, когда Азербайджан наконец-то восстановил свою территориальную цельность, стало ясно, что Москва была не прочь такого развития ситуации, потому что Россия желала ограничить или вовсе устранить Пашиняна с его проамериканским вектором внешней политики, и найти фигуру, более подотчетную Путину. Поэтому после войны и начала переговорного процесса, Армения ощутила себя «совсем некомфортно и подавленно»».

Об этом в беседе с Minval.az заявил грузинский политолог, глава Академии международных отношений, генеральный директор Фонда развития грузино-азербайджанских связей Симон Копадзе.

По его словам, поскольку в формате, когда присутствуют позиции России, Турции и Азербайджана, в отличии от единой позиции Азербайджана и Турции по всем вопросам, интересы России и Армении на Южном Кавказе, и по многим другим позициям сильно разнятся. То есть, Россия явно не может и не хочет выступить проводником интересов Еревана, потому что играет по своим правилам. Таким образом, Армении показалось, что ее интересы «под колпаком России» весьма ущербны, и Ереван начал пытаться изыскивать другие варианты.

«Лично я считаю, что Армения – вассальное государство, целиком зависящее от России. И Россия старается держать Армению в своих ежовых рукавицах, и новая война с ее итогами стала отличным поводом для Москвы укрепить свой контроль над Ереваном. Такой тотальный контроль проявился и весьма негативно, потому что он влияет и на развитие Армении, и можно с уверенностью сказать, что Армения на данный момент самая неразвитая страна на Южном Кавказе. Я бывал в Армении и могу сказать, что городом в этой стране можно назвать только Ереван, да и тот пребывает сейчас в весьма плачевном состоянии. А если говорить о других городах Армении, таких как Спитак, Дилижан и так далее, то от деревни их точно не отличишь», — подчеркнул политолог.

Экономика Армении, как отмечает Копадзе, находится в полной стагнации, притом, подавляющее число жителей Армении являются гражданами России. То есть с наступлением совершеннолетия каждый житель Армении параллельно с национальным паспортом имеет возможность получить и российский паспорт.

«То есть, уже по всем этим фактам можно судить насколько вассально и политически неразвито армянское государство на данный момент», — отмечает грузинский политолог.

В результате, по мнению Копадзе, Грузия является очень интересным модератором для Армении, потому что коммуницируя через Тбилиси, Ереван считает, что может донести свое мнение и до Евросоюза, и до США, и до Турции, и до Азербайджана в равной мере, а также в силу этого самого статуса нейтрального и равноправного партнерства Грузии в регионе и за его пределами.

Таким образом, действуя без давления российского военного аппарата, политического истеблишмента России, Ереван считает, что может вести более независимую политику, независимые переговоры с партнерами.

Здесь, как считает политолог, с учетом присутствия США и ЕС на грузинской платформе, появляется возможность влиять на монопольную политику России, которая зачастую сама создает немало проблем в продвижении переговоров.

Таким образом, возникают новые рычаги давления и на Москву, что создает некий баланс вариантов решения ситуации в регионе.

«И такой формат может быть очень приемлемым для Азербайджана, потому что чем больше рычагов влияния появится для нормализации обстановки, чтобы как-то промыть армянские «горячие головы», мечтающих о партизанской войне и восстановлении границ в рамках «Великой Армении» под управлением «Тиграна Великого», тем лучше. Со всеми этими сказками им, конечно, давно надлежит распрощаться», — заключил собеседник Minval.az.

В.Мансуров