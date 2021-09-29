Тофик Зульфугаров: «Я не тот человек, который верит Лаврову»

Регион в очередной раз готовятся посетить сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув при этом, что, помимо Баку и Еревана, посредники также планируют посетить и Ханкенди.

Одновременно Лавров напомнил о том, что на днях сопредседатели встретились с главами МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН и согласовали возобновление своих поездок в регион для встреч на месте с представителями двух стран.

С чем на этот раз намерены посредники прибыть в регион? Какие вопросы намерены они обсудить в Баку, Ереване, а тем более в Ханкенди? Не исключено, что они вновь попытаются включить в повестку дня вопрос статуса Карабаха, о котором так настойчиво напоминали официальные лица США, Франции и ряда международных структур. Однако им следует помнить, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении, приуроченном к годовщине начала Отечественной войны, подчеркнул, что «в Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами».

И вот буквально на следующий день после этого заявления главы государства Лавров анонсирует визит посредников в регион. Но на что рассчитывают эти самые посредники? Они полагают, что им удастся возродить свои «челночные визиты» в регион, занимаясь переливанием воды из пустого в порожнее, как это было в предыдущие три десятилетия? Рассчитывают оказать давление на нашу страну и вынудить вернуться на прежние позиции в переговорном процессе? Но это им вряд ли удастся — с учетом сложившихся в регионе новых реалий.

Тем не менее, их визит анонсирован, и они могут прибыть в любой день. А нам необходимо подготовиться к предстоящему визиту. С каким «багажом» посредники прибудут на этот раз?

С этим вопросом корреспондент Minval.az обратился к экс-министру иностранных дел Тофику Зульфугарову.

— Прежде всего, такого понятия, как «давить на нас», не существует. Сопредседатели могут только что-либо предложить, а мы, в свою очередь, вправе принять или отвергнуть. Что касается будущей роли Минской группы ОБСЕ, то круг ее возможных обязанностей достаточно четко очерчен в выступлении президента Ильхама Алиева.

Как я понимаю, этот круг возможных обязанностей МГ ОБСЕ будет касаться тематики двусторонних армяно-азербайджанских отношений, то есть межгосударственных отношений в постконфликтный период, и, помимо этого, некоторых аспектов гуманитарного характера.

Азербайджан категорически против рассмотрения вопроса статуса, и накануне президент Азербайджана подтвердил это. Считаю, что в данном случае, мы должны понимать, почему это происходит. И прежде всего, потому, что Азербайджан любые вариации на тему статуса воспринимает как попытку армянской стороны продолжить в новых условиях попытки отторгнуть часть территории нашей страны под различными предлогами. Для нас этот вопрос носит принципиальный характер. Официальный Баку не пойдет на это.

Кроме того, структура МГ ОБСЕ предполагает участие Армении во всех этих вопросах. Естественно, пускать Армению к какому-либо праву голоса в отношении того, как будут жить армяне в составе Азербайджана, нереально. Невозможно представить, что Азербайджан пойдет на это.

Все остальные вопросы постконфликтного характера, включая нормализацию коммуникаций и иные гуманитарные меры доверия, возможно, и станут предметом активности МГ ОБСЕ.

И вообще, нужно понять, что Минская группа не состоянии навязать чего-либо. 30-летний опыт деятельности МГ показал, что она может делать что угодно, но повлиять на ситуацию не в состоянии. Поэтому, в данном случае, чтобы не выглядеть как сторона, которая сказала «нет» МГ ОБСЕ, Азербайджан выбрал дипломатическую тактику: мол, приезжайте-говорите-уезжайте и так далее, но ничего реального происходить не будет. Они могут приезжать и говорить о чем угодно, за исключением вопроса статуса.

— Стоит ли вновь дать согласие на посещение сопредседателями Ханкенди, как это было неоднократно в недалеком прошлом? Может, стоило бы дать согласие на их поездку в зону, находящуюся под контролем российских миротворцев, с условием, что их будут сопровождать и представители официального Баку?

— Давайте подождем немного. Министр Байрамов должен доложить главе государства обо всей ситуации. Часто многие дипломаты стран -сопредседателей выдают желаемое за действительное. Давайте дождемся подтверждения азербайджанской стороны. Не думаю, что сопредседателям следует посещать Ханкенди. Точнее, я был бы против этого.

— Если верить Лаврову, они согласовали возобновление своих поездок в регион для встреч на месте…

— Скажем так: я не тот человек, который верит Лаврову.

Бахтияр Сафаров