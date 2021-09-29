Тофик Зульфугаров: «Я не тот человек, который верит Лаврову»

29 сентября, 11:02

Регион в очередной раз готовятся посетить сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув при этом, что, помимо Баку и Еревана, посредники также планируют посетить и Ханкенди.

Одновременно Лавров напомнил о том, что на днях сопредседатели встретились с главами МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН и согласовали возобновление своих поездок в регион для встреч на месте с представителями двух стран.

С чем на этот раз намерены посредники прибыть в регион? Какие вопросы намерены они обсудить в Баку, Ереване, а тем более в Ханкенди? Не исключено, что они вновь попытаются включить в повестку дня вопрос статуса Карабаха, о котором так настойчиво напоминали официальные лица США, Франции и ряда международных структур. Однако им следует помнить, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении, приуроченном к годовщине начала Отечественной войны, подчеркнул, что «в Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами».

И вот буквально на следующий день после этого заявления главы государства Лавров анонсирует визит посредников в регион. Но на что рассчитывают эти самые посредники? Они полагают, что им удастся возродить свои «челночные визиты» в регион, занимаясь переливанием воды из пустого в порожнее, как это было в предыдущие три десятилетия? Рассчитывают оказать давление на нашу страну и вынудить вернуться на прежние позиции в переговорном процессе? Но это им вряд ли удастся — с учетом сложившихся в регионе новых реалий.

Тем не менее, их визит анонсирован, и они могут прибыть в любой день. А нам необходимо подготовиться к предстоящему визиту. С каким «багажом» посредники прибудут на этот раз?

С этим вопросом корреспондент Minval.az обратился к экс-министру иностранных дел Тофику Зульфугарову.

— Прежде всего, такого понятия, как «давить на нас», не существует. Сопредседатели могут только что-либо предложить, а мы, в свою очередь, вправе принять или отвергнуть. Что касается будущей роли Минской группы ОБСЕ, то круг ее возможных обязанностей достаточно четко очерчен в выступлении президента Ильхама Алиева.

Как я понимаю, этот круг возможных обязанностей МГ ОБСЕ будет касаться тематики двусторонних армяно-азербайджанских отношений, то есть межгосударственных отношений в постконфликтный период, и, помимо этого, некоторых аспектов гуманитарного характера.

Азербайджан категорически против рассмотрения вопроса статуса, и накануне президент Азербайджана подтвердил это. Считаю, что в данном случае, мы должны понимать, почему это происходит. И прежде всего, потому, что Азербайджан любые вариации на тему статуса воспринимает как попытку армянской стороны продолжить в новых условиях попытки отторгнуть часть территории нашей страны под различными предлогами. Для нас этот вопрос носит принципиальный характер. Официальный Баку не пойдет на это.

Кроме того, структура МГ ОБСЕ предполагает участие Армении во всех этих вопросах. Естественно, пускать Армению к какому-либо праву голоса в отношении того, как будут жить армяне в составе Азербайджана, нереально. Невозможно представить, что Азербайджан пойдет на это.

Все остальные вопросы постконфликтного характера, включая нормализацию коммуникаций и иные гуманитарные меры доверия, возможно, и станут предметом активности МГ ОБСЕ.

И вообще, нужно понять, что Минская группа не состоянии навязать чего-либо. 30-летний опыт деятельности МГ показал, что она может делать что угодно, но повлиять на ситуацию не в состоянии. Поэтому, в данном случае, чтобы не выглядеть как сторона, которая сказала «нет» МГ ОБСЕ, Азербайджан выбрал дипломатическую тактику: мол, приезжайте-говорите-уезжайте и так далее, но ничего реального происходить не будет. Они могут приезжать и говорить о чем угодно, за исключением вопроса статуса.

— Стоит ли вновь дать согласие на посещение сопредседателями Ханкенди, как это было неоднократно в недалеком прошлом? Может, стоило бы дать согласие на их поездку в зону, находящуюся под контролем российских миротворцев, с условием, что их будут сопровождать и представители официального Баку?

— Давайте подождем немного. Министр Байрамов должен доложить главе государства обо всей ситуации. Часто многие дипломаты стран -сопредседателей выдают желаемое за действительное. Давайте дождемся подтверждения азербайджанской стороны. Не думаю, что сопредседателям следует посещать Ханкенди. Точнее, я был бы против этого.

— Если верить Лаврову, они согласовали возобновление своих поездок в регион для встреч на месте…

— Скажем так: я не тот человек, который верит Лаврову.

Бахтияр Сафаров

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Анашкин вместо Кособокова: что за кадром?

29 сентября, 11:50

У российского миротворческого контингента, развёрнутого на территории Азербайджана — в Карабахе, сменился командующий — теперь уже официально. Накануне генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову своего «сменщика» — генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина, Героя России.

Есть удобоваримая официальная версия, с чем связано такое кадровое решение. Ротация командующих миротворцами — обычная практика. К тому же в Карабах назначен боевой генерал с опытом реального участия в миротворческой операции— в бывшей Югославии, точнее, Боснии и Герцеговине, где еще приходилось, скажем так, выстраивать взаимодействие с силами НАТО.

Но…

Прежде всего, напомним: 6 сентября уже был назначен новый командующий миротворческими силами РФ в Карабахе — генерал-майор Михаил Кособоков. Более того, ереванский «Спутник» успел даже тиснуть о нем хвалебную статью. Но… Кособоков пробыл на посту командующего миротворческим контингентом даже меньше, чем Майкл Флинт в должности советника президента США по национальной безопасности — его сменил Анашкин. А Кособоков пойдёт на повышение «по основному месту службы». Но как тогда объяснить предыдущее назначение? В Арбатском военном округе были не в курсе, что генерала собираются повышать по основному месту службы? В российской армии, конечно, присутствует неразбериха, но чтобы настолько? Или там сначала все же решили перебросить Кособокова в Карабах, а затем внезапно передумали и заменили его на Анашкина? Но если так, то по какой причине?

В соцсетях активно обсуждается версия, что Кособокова «отодвинули» по настоянию азербайджанской стороны — из-за весьма «двусмысленных», если не сказать токсичных, эпизодов в его биографии. А это и командование российской базой в оккупированной Абхазии, затем — служба в захваченном Крыму, кроме того, он, по данным украинской стороны, имел самое прямое отношение к переброске российского оружия и «ихтамнетов» на Донбасс. Наконец, азербайджанскую общественность справедливо возмутило то, что новый командующий представился сначала руководству Армении, притом что служить должен был на территории Азербайджана.

Но вот в чем дело. Анашкин тоже начал свою миссию с Еревана, а не Баку. Более того, в его биографии «токсичных» эпизодов едва ли меньше. Прежде всего, это личное участие, а точнее сказать, соучастие в агрессии против Грузии 2008 года. Кроме того, деятельность российских миротворцев в Боснии и Герцеговине также подвергалась весьма жесткой и не сказать чтобы безосновательной критике. Как полагали многие, российские «голубые каски» слишком уж явно склонялись на сторону сербов, причем и в таком вопросе, как привлечение к суду военных преступников Радована Караджича и Радко Младича, «авторов» геноцида мусульман в Сребренице. Словом, вряд ли Анашкин — та кандидатура, которую можно считать хотя бы компромиссной.

Но как же тогда понимать неожиданную и столь спешную рокировку?

Есть и такая, достаточно неожиданная версия. Кособоков, как утверждают знающие люди, весьма жестко относится к собственным подчиненным. Его назначение многие трактовали как верный признак стремления Москвы навести порядок в самом миротворческом контингенте.

В самом деле, назначение Кособокова совпало со скандалом вокруг иранских фур, незаконно въезжающих в Карабах. Тогда же, комментируя этот скандал, депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков напомнил, что оккупированный Карабах был одним из узловых пунктов наркоконтрабанды из Ирана, и теперь с юга пытаются «пробить» новый маршрут в Карабах, причем вовлечь в эту деятельность и российских миротворцев. А уж о том, как активно в Ханкенди прибывают «девочки» из Армении, писали многие российские журналисты, посетившие зону ответственности миротворцев. Словом, самое время отправлять в Ханкенди «жесткого генерала», чтобы он навёл порядок и «закрутил гайки». Другой вопрос, что отправка в Карабах командующего без должного дипломатического опыта все же была слишком рискованным шагом. И теперь, когда Иран уже вынужден свернуть рейсы своих фур в Карабах, Москва все же решила отправить в регион «генерала с дипломатическим опытом». Хоть и не совсем «удобоваримым».

Впрочем, как уже не раз отмечалось, вне зависимости от подробностей личной биографии, любой командующий миротворческими силами в Карабахе будет представлять Россию — страну, в чьём послужном списке, еще не ставшем историей, наличествуют и аннексия Крыма, и война на Донбассе, и агрессия против Грузии 2008 года, и трагические события в Сухуми 1993 года, очередную годовщину которых как раз накануне отметила Грузия. Тогда, напомним, Россия тоже взяла на себя роль миротворца, но в реальности помещенное на склады «под честное слово» россиян тяжелое оружие вновь оказалось на позициях абхазов, а по грузинским войскам с воздуха наносили удары «неизвестные» самолёты. Более того, как ни парадоксально это прозвучит, даже в такой огромной стране, как Россия, генералов с реальным боевым и дипломатическим опытом не так уж много, а значит, их будут «перебрасывать» с одного горячего направления на другое. И в результате найти тут кандидата с достаточно большими звёздами на погонах и без токсичных эпизодов в личной биографии — задача вряд ли решаемая.

Но действовать российским миротворцам в Карабахе приходится в совсем другой ситуации, чем в Грузии и даже Боснии. Да, их мандат все еще находится в процессе согласования, но миротворцы вошли в Карабах в то время, когда в наступление шла именно азербайджанская армия. И это уже меняет многое, если не все. Свободы рук по принципу «делаю что хочу» и «куда они с подводной лодки денутся» у российских миротворцев в Карабахе нет. Достаточно вспомнить даже то, с какой скоростью покинул Карабах российский батюшка, который еще в феврале «засветился» на митинге сепаратистов. А накануне, в день поминовения шехидов Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Анадолу» заявил, что к деятельности российских миротворцев у Баку есть претензии, и «в первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли». Отметив, что в результате настойчивости Азербайджана этому приходит конец, глава государства тем не менее подчеркнул: «…Мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями». Напомним еще раз: то, что к деятельности миротворцев у официального Баку есть претензии, уже озвучивается на самом высоком уровне.

И куда большую информацию к размышлению дают здесь последние «картографические новости». С размещённой на сайте минобороны РФ карты дислокации российских миротворцев в Карабахе исчезли границы более не существующей НКАО. Еще одно наглядное свидетельство, что именно произошло со «статусом Карабаха». И что позволить себе игнорировать официальную позицию Азербайджана в Москве уже не могут. И тут уже не суть важно, где набирались опыта отдельно взятые офицеры миротворческого контингента.

Нурани