Антон Бредихин: Вполне вероятно, что Путин предложит Эрдогану вступить в ЕАЭС

Завтра, 29 сентября, в Сочи состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Двум лидерам есть что обсудить – притом, как позитивные моменты сотрудничества Анкары и Москвы, так и заметные точки расхождении позиций. Смогут президенты найти общий язык по спорным вопросам и какие темы обсуждения станут самыми важными?

«Ожидающаяся встреча Путина и Эрдогана говорит о том, что между странами накопились вопросы, сформировались перспективы сотрудничества, открывается новые планы взаимодействия. Лидеры стран никогда не встречаются просто так, чтобы посидеть, пожать друг другу руки, они решают конкретные вопросы и ситуации в межгосударственном сотрудничестве».

Об этом в беседе с Minval.az заявил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин.

По его словам, на первом месте в переговорах будет стоять вопрос высказываний Эрдогана по выборам в Крыму и будет достигнут выход из этой ситуации.

Вторым важным вопросом на встрече Эрдогана и Путина, по мнению российского эксперта, станет стратегическое сотрудничество Анкары и Москвы на пространстве Евразии и даже африканского региона – от Ливии до Афганистана.

«Примечательно, что Турция и Россия готовы к сотрудничеству в таких регионах, как Афганистан, Карабах, Идлиб, Ливия. Здесь позиции стран не являются конкурентными, не противостоящими друг другу, и должны быть определенные «красные линии» — линии понимания того, что наши страны должны идти по пути формирования единого военно-политического блока. Это не НАТО, это нормальный военный-политический союз двух великих держав, которые способны быть основными акторами процесса стабилизации большого пространства Северной Африки, Евразии и других регионов», — отмечает Бредихин.

И в данном плане, как убежден он, это абсолютные конкуренты проекта НАТО, который не оправдал себя и все его процессы под видом миротворчества не являются таковыми, а большей частью выступают фактором дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, Центральной Азии и в других регионах мира.

По словам эксперта, важно выступить одним фронтом также во взаимодействии в вопросах экономики.

«На территории России трудятся очень много турецких строительных компаний, гостиничный бизнес и турецкие инвесторы заинтересованы во вхождение в самые различные сферы российской экономики. Поэтому необходимо, чтобы в экономическом взаимодействии был сделан «качественный переход». Качественный переход к тому, что это были не рядовые инвесторы, то есть приравненные к другим иностранным инвесторам, а турецкие инвесторы с одной стороны, и российские инвесторы – с другой могли получить преференции при создание своего бизнеса на территории страны-партнера. И важно при этом, чтобы Турция стала активным актором и самостоятельно включалась в эти процессы», – считает политолог.

Вместе с тем, по его мнению, Турция может стать полноправным членом ЕАЭС.

«И думаю, что другие члены будет только это приветствовать. Вполне может быть, что Путин сделает и такое предложение Эрдогану. По крайней мере, статус ассоциированного члена Турция может получить», — предположил политолог.

По его словам, России и Турции пора выходить на некий новой формат взаимодействия.

«Нас веками сталкивали лбами страны Запада – Великобритания, Франция. И если проследить историю русско-турецких войн, то можно увидеть, что они не носили характер противостояния Санкт-Петербурга и Стамбула, а формат коллективного противостояние стран Запада с Россией. Поэтому мы должны добиваться, чтобы между нашими странами был не только стратегический союз, но и формат единого военно-политического блока, возможно, в состав которого войдут и страны ОДКБ», — подчеркнул российский политолог.

Поэтому, по мнению Бредихина, учитывая кризис отношений между Турцией и НАТО, который продолжается длительное время и учитывая, то, что Турция не становится полноправным членом Европейского союза более пятидесяти лет и имеет только статус «ассоциированного», Москва уже готова и может сделать предложение Анкаре по улучшению интеграционных отношений России и Турции.

«Я думаю, что вопрос этот носит «долгоиграющий» характер, определенные шаги уже по нему прорабатываются и в рамках предстоящей встречи Эрдогана и Путина вполне могут быть обсуждены», — заключил наш собеседник.

В.Мансуров