Эмиль Мустафаев: Москве на азербайджанском треке следовало бы оставить в прошлом свои имперские амбиции

Насколько далеко может зайти напряжённость в отношениях между Ираном и Азербайджаном? Могут ли инциденты в Карабахе привести к вовлечению в конфликт российских миротворцев? Готов ли Баку подписать мирное соглашение с Арменией, в котором не будет чëтко определён «статус Карабаха»? На эти и другие вопросы российского издания EADaily ответил политический обозреватель Эмиль Мустафаев. Minval.az публикует интервью с незначительными сокращениями:

– Сейчас отношения между Баку и Тегераном весьма напряженные. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

– Иран — очень сложная и непредсказуемая страна. Вопреки заверениям о поддержке Баку в вопросе восстановления территориальной целостности нашей страны, стало очевидно, что в реальности не всë так просто и заявления иранского руководства расходятся с делами. Иначе ситуация не докатилась бы до такого уровня, когда в Баку, поняв, что дипломатия не действует, перешли к применению мягкой силы.

Иран в ответ на это, с одной стороны, устами своего бывшего посла в Баку повторяет, что поддерживает территориальную целостность соседа, опровергает незаконную перевозку грузов в Ханкенди, называя это домыслами средств массовой информации Азербайджана. А с другой — устами аятоллы Сейида Хасана Амили, имама города Ардебиль и представителя духовного лидера Исламской Республики аятоллы Сейида Али Хаменеи, озвучивает угрозы, а также проводит учения у границ Азербайджана. Более того, Корпус стражей Исламской революции пишет в своем «Твиттере», что «если берега Аракса станут рассадником врагов Великого Ирана, волны Аракса потопят трон агрессоров».

– У Баку претензии к Тегерану в том, что из Ирана в Карабах идут грузы и бензин. Тегеран в свою очередь недоволен военными учениями Турции и Азербайджана на Каспии. Как страны будут улаживать данные вопросы?

– Ни Баку, ни Тегеран не заинтересованы в нынешней эскалации, особенно в еë продолжительном характере. Конфликт связан с незаконной доставкой грузов. Баку изначально пытался урегулировать вопрос дипломатично — была нота протеста, возмущение было доведено до властей соседней страна по дипканалам. Но в Тегеране не сделали соответствующих выводов. И получили неожиданный ответ из Баку — установка блокпостов и проверка иранских фур.

Азербайджан — суверенная страна и вправе проводить учения на своей территории с кем захочет. А учения на Каспии… там была отработка действий на случай атак и диверсий против нефтегазовой инфраструктуры. Баку не стал бы просто так проводить отработку отражения атак на свою инфраструктуру, видимо, на это появились причины.

Полагаю, эскалация в скором времени пойдëт на спад — иранский посол в Ереване практически признал, что Тегеран смирился с действиями Азербайджана, призвав армянские власти как можно скорее заняться реконструкцией альтернативной дороги через Татев. Продолжение эскалации не входит в интересны стран. Конечно, Тегеран попытается и дальше продемонстрировать «мощь» «врагам Великого Ирана». Только там стоило бы помнить, что Азербайджан уже не та страна, которая была в 1993 году.

Это продлится недолго и Иран скоро успокоится. Потому, что в случае продолжения «психологического давления» на Баку, это только укрепит доводы в пользы появления в Азербайджане турецкой военной базы. Ну и, кроме того, не стоит забывать о десятках миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране.

– Есть напряжённость в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Минобороны РФ сообщает о нарушениях режима прекращение огня и раненных. Насколько далеко может зайти эскалация напряжённости? Не чревато ли это вовлечением в конфликт российских миротворцев?

– Последние события показывают, что доверять сводкам Минобороны РФ не стоит, они фейковые. В оборонном ведомстве России не вносят в свой бюллетень сводки о нарушениях, которые фиксируются азербайджанской стороной. Российская Федерация за последние месяцы открыто демонстрирует, что она является стороной конфликта, а не арбитром между сторонами. Причëм демонстрирует поддержку сепаратистам.

Россия конфликтует практически со всеми странами постсоветского пространства и теперь может потерять уже Азербайджан. А это не принесëт ей ничего хорошо, потому на азербайджанском треке ей следовало бы оставить в прошлом свои имперские амбиции и действовать более обдуманно.

Российские миротворцы уже де-факто вовлечены в конфликт, но и Азербайджан — не Грузия, не Молдова или Украина. Наша армия сегодня сильна, как никогда. Баку никогда не допустит повторения в стране уже отработанных в других постсоветских странах сценариев, потому и действует пока что терпеливо, ограничиваясь пока что месседжами. Но ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

– Сейчас муссируются слухи о возможном скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Насколько это вероятно? И будут ли в этом соглашении отражены лишь вопросы делимитации границы и разблокировки транспортных коммуникаций в регионе, или оно включит и вопрос статуса Нагорного Карабаха? Готов ли Баку подписать мирное соглашение, в котором не будет четко определён статус Карабаха?

– Очевидно, что определëнные процессы ведутся за кулисами и мы о них пока не знаем. Потому сложно делать выводы в силу отсутствия информации. Но можно ориентироваться на заявления сторон. Инициатором этого соглашения выступает Баку, где уже подчëркивали, что соглашение должно быть всеобъемлющим и включать взаимное признание целостности стран. Ереванская пресса уже писала, что в прошедших на днях в Москве переговорах есть подвижки, и армянская сторона якобы осталась довольна.

Азербайджан не станет подписывать соглашение, в котором Армения не станет признавать Карабах его частью. Мы не для того выиграли войну, чтобы «пасовать» сейчас. С другой стороны, мне представляется, сторонам следовало бы проводить переговоры не в Москве, а в какой-либо другой стране, к примеру, в Грузии. Азербайджану и Армении стоило бы попытаться начать разговаривать друг с другом, без российского посредничества, тогда, вероятно, ситуация сдвинется с мëртвой точки. Конечно, это не просто. Но чем оборачиваются договорëнности, достигнутые при российском посредничестве, мы хорошо помним.