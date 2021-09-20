Системный сбой армянства: как диаспора с Ереваном поссорилась

В армянских СМИ заговорили о пропасти между диаспорой и Арменией, разрастающейся все больше с каждым днем. И очень странно, что заговорили только сейчас, ибо с момента начала второй Карабахской войны стало ясно – большая часть армянской диаспоры, до недавнего времени являющейся основным оплотом внешней политики Армении, ее лобби и спонсором, перестала быть таковой. В отношениях между текущей властью в Ереване и международной армянской диаспорой возник ощутимый системный кризис, который продолжает усугубляться и по сей день.

О том, что есть серьезные проблемы между самой Арменией с Ереваном, и международной армянской диаспорой как таковой, начали говорить, как минимум, с конца сентября 2020 года. После того, как стало заметно, что в 44-дневной Карабахской войне Армению лобби диаспоры не поддержало. Да, конечно, в Ереван из разных стран устремились многие «добровольцы» криминального разлива, одержимые фанатичным желанием повоевать и пограбить «за родину», а тот же «Союз армян России» вообще начал активно формировать добровольческие отряды из российских армян, а в Сети активно собирали средства на покупку вооружений для армянских ВС. Однако, выглядело все это как-то смешно, не собранно и неуклюже. Многочисленные общины армян в США и Европе так и не выступили организованно в защиту интересов своей Родины в мировой сети, не стали делать громогласных заявлений, а самые состоятельные армянские олигархи и организации диаспоры за рубежом не перечислили впечатляющих сумм на средства армянской армии, хотя именно этого шага от них и ожидали «многовековые многострадальцы».

Мировое армянское лобби действовало крайне разрозненно и малоэффективно, и, по сути, проиграло информационную войну Азербайджану, так как, согласно мнению некоторых армянских экспертов, диаспора не стала использовать в полной мере свой «глобальный политический и общественный капитал». Эксперты отмечают, что кризис между диаспорой и Ереваном назревал очень давно, однако именно Саргсян и Пашинян в последние годы сделали многое, чтобы мосты понимания между материковой Арменией и диаспорой окончательно ушли на дно. И здесь присутствует целый ряд факторов.

Первостепенным можно назвать факт того, что взгляды армянской диаспоры считающей, что Армению ждут серьезные экономические и политические проблемы, если она не прекратит оккупацию Карабаха, серьезно разошлись с позицией официального Еревана, занятых — как во времена Саргсяна, так и Пашиняна — укреплением своих режимов и улучшением собственного благосостояния. Между тем, как в диаспоре еще более пяти лет назад с тревогой отмечали катастрофический спад демографических показателей, ухудшение уровня жизни в Армении, в результате чего молодые армяне стали тысячами покидать свою родину, пополняя ряды той же диаспоры. В результате в диаспоре кризис и ступор избыточного шовинизма Еревана стал более понятен и очевиден, чем в самой же Армении, где радикальная агрессивная агитация окончательно поглотила остатки разума и возможность здраво оценивать ситуацию у местного армянского общества. В то время, как в диаспоре с тревогой говорили о том, что дальнейшая изоляция Армении и воинственная риторика ведет ее в тупик, официальный Ереван заводился в угаре угроз в адрес Баку и не желал слушать никаких доводов «из-за бугра» — даже если эта точка зрения исходила от своих же соотечественников.

Окончательно рвать мосты с диаспорой начал Пашинян. В начале сентября 2020 министерство по делам диаспоры было упразднено до уровня офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. Повальные увольнения ужали масштабный штат министерства раз в десять, а уже очень скоро в армянских СМИ начали писать о непродуктивности работы данной структуры, превратившейся в некий формальный механизм.

Так, в опубликованных на днях в армянских СМИ статьях, буквально «с болью в сердце», говорится о том, что российские меценаты армянского происхождения вряд ли когда-либо будут инвестировать в экономику Армении. Однако, авторы сего труда не задаются главным вопросом — почему это происходит. Между тем, уже не первый год армянскими политологами высказывается мнение, что Пашинян намеренно ограничил возможность инвестирования в экономику страны, не желая зависеть от денег армянской диаспоры и, очевидно, опасаясь некой конкуренции от их возможных протеже в стране. Хотя обещания привлечь капиталовложения обеспеченных представителей диаспоры в армянскую экономику некогда являлись предвыборным лозунгом Пашиняна.

В качестве доказательства этой теории приводятся факты встречи в 2019 году Пашиняна с рядом самых крупных предпринимателей армянского происхождения в Ереване. Как тогда отмечал Пашинян, «он пытался убедить богатейших армян России» в необходимости инвестировать свои средства в экономику родной страны. Но, в результате, в Армению из богатой Москвы с набитым кошельком никто не приехал: напротив, с 2019 года Армению начали активно покидать зарубежные компании, ставшие банкротами ввиду крайне нерентабельности своего бизнеса в этой стране. Так, Армению в этот период буквально скопом покинул целый ряд польских компаний, в том числе таких, как военно-промышленное армяно-польское предприятие «Любава-Армения» (Lubawa Armenia), действовавшее с 2014 года. Стараниями кабинета Пашиняна были прекращены работы одного из самых перспективных проектов армянской диаспоры – американской золотодобывающей компании «Lydian Аrmenia», обещавшей вытащить армянский провальный бюджет из глубокой экономической ямы.

В то же время, по мнению скептиков, Пашинян во время своей встречи с армяно-российскими олигархами совсем даже не уговаривал их вложиться, а, напротив, сделал все, чтобы иностранный капитал не смог попасть в Армению, выдвинув 101 условие для желающих запустить свои бизнес-проекты в стране. Но вкладываться в Армению никто не пожелал.

Поэтому тезисы армянского президента Армена Саркисяна, в последнее время, призывающего диаспору к сплочению, скорее всего, и отражают реальное положение дел: диаспора отказывается сотрудничать с Ереваном по каким-либо крупным проектам и направлениям.

Но на самом деле все намного хуже: все чаще озвучиваются мнения, что диаспора вообще желает создать «новую Армению» как государство, вдали от ныне существующей, потому что утрачена вера в перспективность сегодняшнего политического курса, да и вообще осмысленность настроений в Ереване, где живут только идеями «великоармянства» и реваншизма. Особенно сейчас, когда диаспора убедилась, что даже капитуляция в войне армянство в Ереване ничему так и не научила. Тотальная коррупция в стране, ярко проявившаяся в Карабахской войне — вплоть до воровства собранных армянами из-за рубежа средств самим же правительством Пашиняна и отсутствие здравомыслящей политики серьезно отпугнули диаспору от своих земляков.

Живущий в Торонто историк, писатель и пианист Раффи Бедросян недавно написал колонку на The Armenian Weekly с заголовком «Что может сделать диаспора сейчас?». Бедросян пишет, что армяне всего мира были опустошены результатами 44-дневной войны в Карабах, и шок был еще больше усугублен обнадеживающими и вводящими в заблуждение сообщениями армянской армии о том, что «мы собираемся победить».

По его словам, теперь, когда война проиграна, армяне диаспоры переживают полное разочарование, утрату доверия и обвиняют как нынешних, так и бывших руководителей правительства Армении.

Единственный разумный путь уйти от коррупции и вседозволенности в Ереване, по его мнению, создать парламент вне Армении, состоящий из армян диаспоры. В новом парламенте, по мнению его и других диаспорских армян, должны быть представители армянских колоний из пяти регионов: Европы, Северной Америки, Южной Америки, Ближнего Востока и России. Армяне диаспоры будут голосовать за кандидатов из своего региона. И только так, по его мнению, можно попытаться решить «армянский вопрос». Других вариантов попросту нет.

В. Мансуров