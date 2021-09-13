«Они хотят, чтобы ситуация оставалась напряженной. Поддержка сепаратистов приведет к еще одной войне»

В воскресенье Минобороны Азербайджана направило письма своим российским коллегам и командованию миротворческих сил в Карабахе в связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию страны, где временно размещены российские миротворцы,

В обращении было подчеркнуто, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и содержалась просьба пресечь подобных явлений в будущем.

Напомним, речь идет не только грузовых автомобилях, следующих в Карабах из Армении. Ранее официальный Баку выразил протест Ирану в связи с транспортировкой грузов иранскими грузовиками в Карабах.

Тем не менее поток грузовиков, в том числе и из Ирана, ежедневно продолжают прибывать на временно неподконтрольную официальному Баку часть Карабаха с территории Армении, проезжая через Лачинский коридор.

Вчера стало известно о том, что сотрудники МВД Азербайджана начали проверку документов водителей и грузов грузовиков с иранскими госномерами, следующих по межгосударственной дороге Горис-Гафан.

Что мешает нам пресечь доставку грузов из Ирана в Карабах, которые прибывают туда без уведомления и разрешения правительства Азербайджана? С этим и другими вопросами Minval.az обратился к главе Бакинского клуба политологов Зауру Мамедову.

– После завершения в ноябре 2020 года 44-дневной Отечественной войны руководство Азербайджана заявило, что отныне нет Карабахского конфликта, война завершена и нужно смотреть в будущее. При этом странам региона были предложены новые экономические и логистические проекты. Баку ясно дал понять, что в новых геоэкономических процессах региона важную роль могут сыграть Россия и Иран.

Находящийся сегодня под санкциями Тегеран на сегодняшний день нуждается в новых экономических проектах. У Ирана наблюдаются проблемы практически со всеми своими соседями, и в особенности, на юге страны.

К сожалению, мы стали свидетелями болезненного восприятия Тегераном фактора Карабах – Азербайджан. Баку всегда, даже во времена сильных прессингов со стороны Запада в отношении Ирана, поддерживал Тегеран. Однако выходит, что в Тегеране забыли, как благодаря Турции и Азербайджану в северной и северо-западной части Ирана не был открыт еще один фронт против ИРИ. Вместо благодарности за поддержку, вместо исламской солидарности мы в очередной раз стали свидетелями, как Иран помогает не только Армении, но и сепаратистам Карабаха.

Дело в том, что еще в начале года в социальных сетях распространились видеокадры, где отчетливо видно, как иранские фуры въезжают в Лачинский коридор. Тогда Тегеран заявил, что это неправда, что, мол, есть силы, которые хотят испортить отношения между двумя странами, поэтому выдумывают такую чушь. Понятное дело, что такие заявления звучали неправдоподобно, и мы похожие слова слышали на протяжении последних 30 лет.

Месяц назад МИД Азербайджана передал ноту иранской стороне по поводу незаконных грузоперевозок в Ханкенди. Однако несмотря на то, что со дня передачи иранской стороне ноты протеста прошел месяц, Тегеран продолжает незаконно отправлять грузовики в Карабахский регион Азербайджана, невзирая на решительные протесты Баку. Есть фотографии и другие факты, подтверждающие это.

– Иранская сторона отрицает свою причастность к отправке грузов в Карабах. Можно ли допустить, что к этому причастны представители частного сектора Ирана, которые руководствуются принципом «деньги не пахнут» и «это только бизнес, ничего лишнего». И что за груз может доставляться, на ваш взгляд, в Карабах?

– В такой стране как Иран представители частного сектора не могут заниматься бизнесом с внешним миром без одобрения государства. Вообще такие разговоры очень несерьезные. Отправка грузов в Ханкенди и отрицание этого факта – это, мягко говоря, наглость. Если еще и учесть то, что часть дороги по Зангезуру идет по азербайджанской территории. Сейчас сотрудники МВД Азербайджана взяли под контроль ее. И при необходимости, дорога полностью будет закрыта, пока Иран не примет на себя обязательств. Если же игнорирование со стороны Тегерана продолжится, Азербайджан, как полагается ответит Ирану. Как ответит? В Тегеране имеют об этом представление.

Мы регулярно заявляем, что хотим мира в регионе, что хотим братских отношений между Баку и Тегераном. Но определенные силы в Иране заинтересованы в конфликте в Карабахе. И не только в Иране, а также в США, России и Франции хотят продолжения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Они хотят, чтобы ситуация в нагорной части Карабаха оставалась напряженной.

– Накануне Баку выразил протест Минобороны России за то, что российские миротворцы пропускают в Карабах иностранных граждан и транспортные средства. И до этого азербайджанская сторона неоднократно выражала свое недовольство действиями российских миротворцев. До сих пор из Карабаха не выведены ВС Армении, не обезоружены незаконные вооруженные отряды сепаратистов. Следует ли нам предупредить Москву о том, что все это может привести к тому, что будет поднят вопрос о досрочной замене российских миротворцев, если там в дальнейшем продолжат игнорировать пункты достигнутого в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения?

– Досрочная замена российских миротворцев сейчас – нереально. Несмотря на то, что ряд экспертов еще ранее заявили, что Запад будет против присутствия российских миротворцев в Карабахе, выяснилось, что это не совсем так.

Я еще вначале года говорил, что как бы это парадоксально ни звучало, Запад не против присутствия российских миротворцев в регионе. США и Франция согласились с ролью России в качестве арбитра на Южном Кавказе. Все эти силы с помощью т.н. армянского вопроса продолжают препятствовать усилению Турции в регионе. Да и не будем забывать, что те же США в свое время в Абхазии дали мандат российским миротворцам. Результат конфликта в Южной Осетии, Абхазии известен всем. Именно Запад и Россия расчленили Украину и Грузию.

Российская сторона понимает, что в случае невыполнения обязательств со стороны Запада к ней не будут претензии. Но с другой стороны, до каких пор можно будет не выполнять пункты соглашения по трехстороннему договору? Все это приведет к ослаблению имиджа нашего северного соседа. От него требуется, чтобы он не забывал о том, что Лачинский коридор и Ханкенди – азербайджанские территории.

В отличие от Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии российские миротворцы присутствуют в Карабахе не имея соответствующий мандат. Согласно трехстороннему соглашению, достигнутого в ноябре, местом их дислокации указаны конкретные географические точки, а именно вдоль Лачинского коридора и в зоне соприкосновения. Если в Южной Осетии и Абхазии они дислоцировались на всей территории, то в Карабахе не так.

Москва, если не хочет растерять окончательно свой имидж в регионе, должна выполнить свои обязательства. В конце концов, Россия является арбитром. Если арбитр сам нарушает соглашение, то это означает, что присутствие миротворцев, у которых отсутствует мандат, не вполне законно. Поддержка сепаратистов ради сохранения баланса сил может привести к еще одной войне.

Бахтияр Сафаров