Корейские ученые создали меняющую цвет искусственную кожу

12 сентября, 10:00


Специалисты из Сеульского национального университета создали материал, который способен изменять цвет в зависимости от окружающей среды.

 

Как говорится в материале в журнале Nature Communications, ученые создали робота-хамелеона для наглядной демонстрации. Они поместили на его корпус камуфляжное покрытие. Искусственная кожа представляет собой гибкий дисплей, который состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры.

Кожа состоит также из нескольких слоев с нагревательными элементами из серебряной нанопроволоки, хотя толщина материала даже меньше волоса человека.

При перемещениях такого робота датчики проводят анализ оттенка и рисунка на поверхности, затем эта информация идет в микропроцессор. После чего сеть нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы и те принимают необходимый цвет.

Исследователи считают, что сейчас увеличивается интерес к технологиям адаптивного камуфляжа. Такая разработка станет полезна в военной сфере, а также для создания одежды для охоты. Она будет интересна в архитектуре, искусстве и моде.

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Глава TƏBİB подал в отставку

12 сентября, 10:17


Глава TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Выражаю признательность моим  коллегам, с которыми боролся плечом к плечу как во время 44-дневной справедливой войны, так и против считающегося общечеловеческой проблемой вируса COVİD-19. Преклоняю голову перед нашими врачами, умершими в борьбе с этим заболеванием. Я и в дальнейшем буду служить Родине и своему народу!», — написал он.