Корейские ученые создали меняющую цвет искусственную кожу



Специалисты из Сеульского национального университета создали материал, который способен изменять цвет в зависимости от окружающей среды.

Как говорится в материале в журнале Nature Communications, ученые создали робота-хамелеона для наглядной демонстрации. Они поместили на его корпус камуфляжное покрытие. Искусственная кожа представляет собой гибкий дисплей, который состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры.

Кожа состоит также из нескольких слоев с нагревательными элементами из серебряной нанопроволоки, хотя толщина материала даже меньше волоса человека.

При перемещениях такого робота датчики проводят анализ оттенка и рисунка на поверхности, затем эта информация идет в микропроцессор. После чего сеть нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы и те принимают необходимый цвет.

Исследователи считают, что сейчас увеличивается интерес к технологиям адаптивного камуфляжа. Такая разработка станет полезна в военной сфере, а также для создания одежды для охоты. Она будет интересна в архитектуре, искусстве и моде.