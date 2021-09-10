«Мурадов мог случайно проговориться, и это даже хорошо — теперь мы знаем о планах Москвы»

Накануне ныне бывший командующий российскими миротворческими силами (РМС) в Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов в ходе всероссийской патриотической акции в Махачкале заявил о том, что срок размещения российского миротворческого контингента в Карабахе будет продлен.

Оценивая деятельность миссии, Р. Мурадов напомнил о том, что первые пять лет миротворцы находятся в регионе по соглашению, подписанному в ноябре 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении. При этом Мурадов с уверенностью заявил, что «впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении пребывания российского миротворческого контингента».

Сложно сказать, на чем основана уверенность Мурадова в том, что в будущем данное соглашение будет продлено, если учесть то, что официальные лица страны, а также отечественные эксперты неоднократно выражали недовольство, связанное с теми или иными действиями российских миротворцев. К тому же до продления соглашения еще есть достаточно много времени. И за четыре с лишним года может произойти многое.

С просьбой прокомментировать заявление уже бывшего командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова, а также назначение на должность командующего РМС в Карабахе генерал-майора Михаила Кособокова сотрудник «Минвал» обратился к руководителю Центра политических исследований «Атлас» Эльхану Шахиноглу.

— Данное заявление Рустама Мурадова привлекло и мое внимание. По его словам, выходит, что они намерены задержаться в Карабахе и после истечения срока, оговоренного в ноябрьском соглашении. Не исключено, что Мурадов случайно проговорился, и это даже хорошо, ибо теперь мы знаем планы Москвы на будущее. К тому же Рустамов не является человеком, который сам по себе. Скорее всего, подобное заявление он мог услышать от своего вышестоящего руководства, хотя официальные лица России никогда не упоминали о том, что миротворцы могут остаться в Карабахе после завершения срока их пребывания. Вероятнее всего, подобные планы российская сторона обсуждала за закрытыми дверями, и Рустамов в курсе всего этого. Вновь повторюсь, не исключаю того, что он случайно проговорился, хотя подобные решения не входят в его полномочия. К тому же, кто такой Мурадов, чтобы заявить о том, что срок пребывания миротворцев будет продлен? Этого не может заявить даже президент России, так как это не входит в его полномочия. Только руководство Азербайджана вправе решать, будет ли продлено пребывание миротворцев в Карабахе или нет. Если какая-либо из сторон, подписавших трехстороннее соглашение, возразит против продления срока пребывания миротворцев, они должны будут покинуть территорию Азербайджана.

Помимо этого, вчера еще одно событие также привлекло мое внимание: генерал-майор Михаил Кособоков, сменивший Рустамова на посту командующего РМС, после назначения посетил Ереван. Карабах — исконная территория Азербайджана и этот офицер будет проходить службу на нашей земле. Однако вместо того, чтобы вначале прибыть в Баку, он едет в Ереван, хотя Карабах не имеет отношения к Армении. К тому же и российские власти признают Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Лично я расцениваю его визит в Ереван не иначе, как провокационный шаг российской стороны. К сожалению, подобных провокаций со стороны Москвы становится все больше. И на подобные действия со стороны России у нас есть достойный ответ. Ранее в Лачинском районе Азербайджана российские миротворцы провели учения, в ходе которых они отразили атаку дронов. Всем известно, что БПЛА в регионе находится на вооружении Азербайджана. В ответ на это мы впервые в истории проводим совместные азербайджано-турецкие военные учения в Лачине.

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Кроме того, вчера СМИ, в том числе и «Минвал» сообщили, что в Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане, и в ее состав вошли четыре турецких генерала. Лично я расцениваю данное сообщение как неофициальное подтверждение формирования турецких военных баз в Азербайджане. И это можно назвать ответом российской стороне.

Что касается замены Рустамова на Кособокова, то для нас это не имеет большого значения. Не так важно, кто там будет командовать, Михаил, Алексей, или кто-либо иной. Деятельность командующего РМС осуществляется в соответствии с инструкциями со стороны вышестоящего руководства. К сожалению, согласно первому поручению, полученным Кособоковым от своего начальства, он вначале посетил Ереван, где обсудил вопросы, связанные с его дальнейшей службы на территории Азербайджана.

— Можно ли расценить визит Кособокова в Ереван в качестве «ответки» Москвы на проведение совместных азербайджано-турецких военных учений в Лачине?

— Несмотря на наличие у азербайджанской стороны добрых намерений в отношении Москвы, количество провокаций в отношении нас не уменьшается. Даже если не было совместных с Турцией учений в Карабахе, то нашим основным вопросом, адресованным российской стороне могло стать то, что на каком основании миротворцы провели там учения по отражению беспилотников, развернули там флаг длиной 50 метров, почему на сайте госзакупок РФ при объявлении тендера указали «Республика Нагорный Карабах»?

Какие недружественные шаги мы предприняли в отношении России, раз они предпринимают подобные провокации? Хотя до этого, ни о каких совместных учений с Турцией в Карабахе и речи не было. Думаю, в России есть определенные политические и силовые центры, которые, хотя и не заинтересованы в войне в регионе, но одновременно с этим не желают окончательного урегулирования конфликта. Они заинтересованы в том, чтобы армяно-азербайджанское противостояние было продолжено, благодаря чему они могут воздействовать на Баку и Ереван.

— Сменивший Мурадова генерал-майор Михаил Кособоков ранее служил в аннексированной со стороны России Абхазии, а это означает, что у него есть опыт сотрудничества с сепаратистами. Бытует мнение, что кандидатура Кособокова не была согласована с официальным Баку и нас просто поставили перед фактом. Как вы это прокомментируете?

— К примеру, на межгосударственном уровне существует практика, когда необходимо получить предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы диппредставительства другого государства. Жаль, что подобная практика не предусмотрена в соглашении, подписанном в ноябре 2020 года. Если в тексте соглашения об этом и не упоминается, то в любом случае Москва должна была согласовать с Баку кандидатуру человека, которого она направляет в качестве командующего РМС.

Как мне кажется, кандидатуру Кособокова так и не согласовали с нами. Направление в Азербайджан военнослужащего, ранее служившего в Абхазии, признанной со стороны Азербайджана как территория Грузии, само по себе провокация. Фактически, тем самым Москва посылает нам месседж: вот вам военнослужащий, который ранее служил в одном, а теперь будет служить в другом сепаратистском образовании. И симпатии России на стороне армянских сепаратистов, как это было в случае с поддержкой сепаратистов из Абхазии. К тому же, упоминалось, что Кособоков относится к числу офицеров, поддерживающих сепаратистов из Донбасса. И такого человека отправляют служить в Азербайджан! Поэтому не верю, что его кандидатуру согласовали с азербайджанской стороной.

Вновь повторюсь, все эти рустамы, михаилы и так далее самостоятельно ничего не решают. Они действуют на основе инструкций, присланных из Кремля. И очень жаль, что многие инструкции, которые им присылают из Москвы, негативно влияют на азербайджано-российские отношения.

— Недавно проправительственный депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов заявил о том, что «изначально говорилось о 1960 миротворцев в Карабахе, но за это время там собрался обслуживающий персонал и 7-8 тысяч сотрудников других российских министерств — Минздрава, Минобразования и МЧС. Насколько это соответствует действительности, если учесть тот факт, что до сих пор со стороны официальных структур Азербайджана не последовало опровержение о завышенном количестве представителей силовых структур России в Карабахе?

— Вначале года я тоже выразил сомнения по поводу численности российских миротворцев в Карабахе, хотя в соглашении указано, что их количество не должно превышать 1960 человек. Но одно дело, когда об этом говорит независимый эксперт, и совсем иное дело, когда об этом говорит близкий к властным кругам народный избранник. Ранее с интересным заявлением выступил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, заявивший, что в России проведены переговоры, и в Москве хотят, чтобы был определен статус миротворцев. С нашими условиями Москва не согласилась.

Вновь повторюсь, информация исходит от близких к властным кругам лиц. Выходит, что азербайджанские власти были заинтересованы в обнародовании этой информации. Хотя нет подтверждения информации со стороны официоза, однако вряд ли бы об этом было заявлено случайно.

Это означает, что официальный Баку недоволен проводимой со стороны России политикой и различными путями старается довести это недовольство до внимания Москвы.

Если количество российских военнослужащих в Карабахе превышает 1960 человек, это означает нарушение условий документа, подписанного в ноябре 2020 года. Если условия данного соглашения нарушает Россия, нарушает Армения, направляя в Карабах военную технику, в этом случае тогда почему мы должны соблюдать условия данного соглашения? При таком раскладе нашей основной задачей является взятие под свой контроль Лачинский коридор совместно с Турцией, и размещение на армяно-азербайджанской госгранице военнослужащих Госпогранслужбы.

Бахтияр Сафаров