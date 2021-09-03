«Наблюдается новый виток информационной войны, Азербайджану надо быть готовым»

3 сентября, 13:48

Похоже, Москва все глубже увязает во внутренних противоречиях своей внешней политики, иногда, словно пребывая в сомнениях – восстанавливать, прикладывая максимум усилий, мир в регионе Южного Кавказа, или еще чуток поиграть на нервах Баку? Как воспринимать провокационную риторику главы МИД Арарата Мирзояна, обвиняющего Баку в нарушении всех соглашений и безосновательный призыв Сергея Лаврова отпустить всех «военнопленных» – осужденных, кстати, за целый ряд тяжких преступлений, совершенных на территории Азербайджана – которых официальный Баку уже давно обозначил как диверсантов и террористов? При это следует вспомнить, что Баку не раз демонстрировал добрую волю и отпускал часть диверсантов, надеясь на то, что Армения продвинется со своей стороны в мирном процессе. Но, увы, воз, как говорится, и ныне там. В Москве прекрасно видят и наблюдают старания Баку по нормализации мирной жизни в регионе, однако, из первопрестольной, звучит временами совсем другая риторика. И в той же первопрестольной, даже и не пытаются, как-то урезонить шквал пустопорожних обвинений в адрес Азербайджана, выдвинутых на встрече с Лавровом Араратом Мирзояном.

Армянское лобби есть и в стенах российского внешнеполитического ведомства, и в силовых структурах, и не только там, отметила в беседе с Minval. az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова. Занимаясь мониторингом деятельности армянских ОПГ на юге России, ей удалось убедиться, что этим ОПГ удалось взять на финансовый крючок даже некоторых лидеров местных казачьих организаций. Армянская диаспора, по ее словам, использует при выстраивании сети лоббистов, прежде всего, финансовый фактор.

«Лично мне стиль выступления Сергея Лаврова был не приятен. Прежде всего, именно потому, что подобная тональность подрывает доверие к России, как к стороне, которая должна принимать все меры для достижения мира, а не отражать интересы одного участника конфликта. Хотя, я не удивлена», — отметила российский дипломат и политолог.

По словам Полосковой, если отвлечься от персоналий, происходит следующее: официальный Ереван при поддержке части армянской диаспоры за лето отошел от шока, вызванного поражением в Карабахе. Ею была проведена активная работа, прежде всего, в столице Российской Федерации, по укреплению позиций в коридорах власти, в различных структурах гражданского общества, в средствах массовой информации. И отнюдь не с целью выполнения соглашений о достижении мира. Речь идет о реванше, отметила собеседница «Минвала».

Как замечает Полоскова, она наблюдает в последние дни резкий скачок в ряде российских СМИ антиазербайджанской риторики, есть случаи давления на ее коллег, объективно анализирующих события на Южном Кавказе. Наблюдается новый виток информационной войны и Азербайджану надо быть к этому готовым.

Но есть, по ее словам, и плюсы. Количество сторонников справедливой борьбы Азербайджана за восстановление своих исторических границ значительно возросло, причем, как среди российских экспертов, журналистов, общественных деятелей, так и среди их зарубежных коллег.

«Азербайджан поддерживает и значительная часть российского общества», — подчеркнула она.

По ее словам, проанализировав выступления главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, можно уверенно отметить, что они декларативны. Заявляя о том, что армянская власть привержена мирному решению сложившейся ситуации, Мирзоян не озвучивает никаких конкретных шагов, которые официальный Ереван намерен сделать для достижения этого мира.

«Честно говоря, текст его заявлений настолько ходулен, что складывается одно-единственное ощущение: их авторы либо плохо представляют реальную ситуацию, либо работают на публику, которую надо убедить в том, что поражение — это случайность, которая скоро будет исправлена. Не знаю, верит ли сам Мирзоян в то, что он декларирует, но он и его соратники в Москве затеяли опасную игру», — подчеркнула российский эксперт.

По ее мнению, нападок на Азербайджан в выступлениях Мирзояна так много, что возникает вполне резонный вопрос: а дипломат ли перед нами?

«Приведу в пример цитату из одного интервью Мирзояна российским СМИ: «Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь, относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и, в целом, постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе».  В этой цитате, что ни слово — то вранье. Военнопленные, за исключением террористов, возвращены. Что имеется в виду под «суверенной территорией» вообще непонятно. Демаркированной границы до сих пор нет. Агрессивной риторики со стороны Баку я не заметила, а вот со стороны Еревана она звучит постоянно, в том числе и от лиц некоторых представителей армянской диаспоры в России, призывающих в интернете избивать тех армян, которые хотят мира с Баку.

Как известно, «Москва слухами полнится». Говорят даже, что лидер Союза армян России Ара Абрамян оплатил некоторым известным ереванским политикам, включая Сержа Саргсяна, пластические операции по омоложению. И даже называются суммы. На самом деле, объективно и Армения, и весь Южный Кавказ заинтересованы в новой политике со стороны Еревана, а не в новых носах и ушах. Пока мы слышим и видим только набившее оскомину бряцание оружием со стороны Еревана, последствиям которого далеко не всегда дается адекватная оценка в российских коридорах власти. А это уже угрожает национальным интересам моей страны», — резюмировала Полоскова.

Вадим Мансуров

﻿

Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани