«Наблюдается новый виток информационной войны, Азербайджану надо быть готовым»

Похоже, Москва все глубже увязает во внутренних противоречиях своей внешней политики, иногда, словно пребывая в сомнениях – восстанавливать, прикладывая максимум усилий, мир в регионе Южного Кавказа, или еще чуток поиграть на нервах Баку? Как воспринимать провокационную риторику главы МИД Арарата Мирзояна, обвиняющего Баку в нарушении всех соглашений и безосновательный призыв Сергея Лаврова отпустить всех «военнопленных» – осужденных, кстати, за целый ряд тяжких преступлений, совершенных на территории Азербайджана – которых официальный Баку уже давно обозначил как диверсантов и террористов? При это следует вспомнить, что Баку не раз демонстрировал добрую волю и отпускал часть диверсантов, надеясь на то, что Армения продвинется со своей стороны в мирном процессе. Но, увы, воз, как говорится, и ныне там. В Москве прекрасно видят и наблюдают старания Баку по нормализации мирной жизни в регионе, однако, из первопрестольной, звучит временами совсем другая риторика. И в той же первопрестольной, даже и не пытаются, как-то урезонить шквал пустопорожних обвинений в адрес Азербайджана, выдвинутых на встрече с Лавровом Араратом Мирзояном.

Армянское лобби есть и в стенах российского внешнеполитического ведомства, и в силовых структурах, и не только там, отметила в беседе с Minval. az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова. Занимаясь мониторингом деятельности армянских ОПГ на юге России, ей удалось убедиться, что этим ОПГ удалось взять на финансовый крючок даже некоторых лидеров местных казачьих организаций. Армянская диаспора, по ее словам, использует при выстраивании сети лоббистов, прежде всего, финансовый фактор.

«Лично мне стиль выступления Сергея Лаврова был не приятен. Прежде всего, именно потому, что подобная тональность подрывает доверие к России, как к стороне, которая должна принимать все меры для достижения мира, а не отражать интересы одного участника конфликта. Хотя, я не удивлена», — отметила российский дипломат и политолог.

По словам Полосковой, если отвлечься от персоналий, происходит следующее: официальный Ереван при поддержке части армянской диаспоры за лето отошел от шока, вызванного поражением в Карабахе. Ею была проведена активная работа, прежде всего, в столице Российской Федерации, по укреплению позиций в коридорах власти, в различных структурах гражданского общества, в средствах массовой информации. И отнюдь не с целью выполнения соглашений о достижении мира. Речь идет о реванше, отметила собеседница «Минвала».

Как замечает Полоскова, она наблюдает в последние дни резкий скачок в ряде российских СМИ антиазербайджанской риторики, есть случаи давления на ее коллег, объективно анализирующих события на Южном Кавказе. Наблюдается новый виток информационной войны и Азербайджану надо быть к этому готовым.

Но есть, по ее словам, и плюсы. Количество сторонников справедливой борьбы Азербайджана за восстановление своих исторических границ значительно возросло, причем, как среди российских экспертов, журналистов, общественных деятелей, так и среди их зарубежных коллег.

«Азербайджан поддерживает и значительная часть российского общества», — подчеркнула она.

По ее словам, проанализировав выступления главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, можно уверенно отметить, что они декларативны. Заявляя о том, что армянская власть привержена мирному решению сложившейся ситуации, Мирзоян не озвучивает никаких конкретных шагов, которые официальный Ереван намерен сделать для достижения этого мира.

«Честно говоря, текст его заявлений настолько ходулен, что складывается одно-единственное ощущение: их авторы либо плохо представляют реальную ситуацию, либо работают на публику, которую надо убедить в том, что поражение — это случайность, которая скоро будет исправлена. Не знаю, верит ли сам Мирзоян в то, что он декларирует, но он и его соратники в Москве затеяли опасную игру», — подчеркнула российский эксперт.

По ее мнению, нападок на Азербайджан в выступлениях Мирзояна так много, что возникает вполне резонный вопрос: а дипломат ли перед нами?

«Приведу в пример цитату из одного интервью Мирзояна российским СМИ: «Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь, относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и, в целом, постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе». В этой цитате, что ни слово — то вранье. Военнопленные, за исключением террористов, возвращены. Что имеется в виду под «суверенной территорией» вообще непонятно. Демаркированной границы до сих пор нет. Агрессивной риторики со стороны Баку я не заметила, а вот со стороны Еревана она звучит постоянно, в том числе и от лиц некоторых представителей армянской диаспоры в России, призывающих в интернете избивать тех армян, которые хотят мира с Баку.

Как известно, «Москва слухами полнится». Говорят даже, что лидер Союза армян России Ара Абрамян оплатил некоторым известным ереванским политикам, включая Сержа Саргсяна, пластические операции по омоложению. И даже называются суммы. На самом деле, объективно и Армения, и весь Южный Кавказ заинтересованы в новой политике со стороны Еревана, а не в новых носах и ушах. Пока мы слышим и видим только набившее оскомину бряцание оружием со стороны Еревана, последствиям которого далеко не всегда дается адекватная оценка в российских коридорах власти. А это уже угрожает национальным интересам моей страны», — резюмировала Полоскова.

Вадим Мансуров