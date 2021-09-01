Талибы «проводили в последний путь» страны Запада

Талибы провели акцию в городе Хоста, по-своему отметив уход иностранных войск из Афганистана. Они организовали символический ритуал похорон, проводив в последний путь НАТО, США, а также Великобританию и Францию.

В интернете появился ролик, в котором показана толпа талибов, поднимающих над головами импровизированные гробы с флагами стран и организаций.

Официальный представитель «Талибана» Кари Саид Хости заявил, что 31 августа стал официальным днем воли.

«В этот день американские оккупационные войска и войска НАТО покинули страну», — приводит его слова «Спутник» со ссылкой на Zhman TV.

