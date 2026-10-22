Более 13% территории Азербайджана остаются загрязненными минами и неразорвавшимися боеприпасами, а с 2020 года от них погибли или пострадали более 400 граждан страны, заявил представитель республики в ООН Шахрияр Гаджиев.

В ходе выступления в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН Гаджиев отметил, что очищено лишь 24,3% загрязненных территорий. Минная угроза мешает восстановлению освобожденных от оккупации земель и безопасному возвращению вынужденных переселенцев в родные края. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети, указал он.

По словам дипломата, на восстановление и реконструкцию после конфликта выделено более $16 млрд. В рамках программы Великого возвращения в 48 населенных пунктах уже проживают, работают и учатся около 100 тыс. человек.

Гаджиев подчеркнул необходимость расширения международной помощи в разминировании и привлечения к ответственности за минную угрозу.