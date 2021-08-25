Ранцевый вертолет прошел первую фазу испытаний, но эксперт считает это монтажом

Начиная с 1950 годов, ученые регулярно пытались создать новые виды воздушного транспорта – реактивные ранцы. С их помощью человек должен был самостоятельно перемещаться на дальние расстояния. В Австралии, представители одной из компаний создали ранцевый вертолет с двумя турбинами, получивший название CopterPack, пишет издание 2Drive.

Изначально, конструкция реактивного ранца представляла собой специальную камеру с топливом, которая бы крепилась на спине человека. В ходе сгорания реактивного топлива человек мог подняться над землей.

Развитие современных технологий, а также появление квадрокоптеров, привело к тому, что некоторые инженеры пересмотрели конструкцию реактивного ранца. Так в 2008 году появился первый прототип устройства Martin Jetpack – персональный сверхлёгкий летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Устройство приводится в движение двумя винтами, каждый из которых оснащен специальным защитным кожухом. Работает данный летательный аппарат на бензине.

В 2021 году компания из Австралии CopterPack представила собственную разработку реактивного ранца с одноименным названием. Его конструкция в сем то очень похожа на устройство Martin Jetpack. Однако при этом существуют и некоторые серьезные отличия.

Австралийский реактивный ранец не имеет как такового каркаса как Martin Jetpack. В движение устройство приводится благодаря двум винтам, которые располагаются по краям от пилота. Диаметр каждого из них порядка 90 см. Каждый из винтов защищен специальным кожухом. Они соединяются с каркасом рюкзака при помощи трубок из углеродного волокна.

Органы управления находятся на специальных подлокотниках, которые так же как и винты соединены с общим каркасом устройства. Благодаря современным сплавам и применению углеволокна, общая конструкция получилась довольно легкой. В отличие от большинства реактивных ранцев, аппарат CopterPack работает на электрической энергии. Работа винтов и электроники управления обеспечивается за счет аккумуляторных батарей, которые располагаются на спине пилота.

Управление и контроль винтов происходит благодаря системе стабилизации, которая помогает вращению винтов для направления вектора тяги.

В сети интернет появился видеоролик, на котором пилот демонстрирует возможности реактивного ранца CopterPack. Действие происходит, судя по всему на одном из пляжей Австралии.

Пилот, используя устройство CopterPack, взлетает на довольно внушительную высоту, после чего начинает демонстрировать возможности реактивного ранца. Несколько немного агрессивных разворотов, которые полностью контролируются пилотом. Затем человек несколько раз поднимается вверх и опускается вниз. Таким образом, создатели реактивного ранца хотели показать возможности созданного устройства.



В связи с тем, что реактивный ранец использует энергию аккумуляторных батарей, которые судя по всему не обладают большой емкостью, полет на CopterPack длится не очень долго. Однако несмотря на это становится ясно, что новое устройство довольно маневренное, и способно поднять человека на довольно большую высоту.

Единственным минусом CopterPack является отсутствие систем безопасности. В случае, если по каким-то причинам, что-то произойдет с электроникой реактивного ранца, человек упадет с довольно внушительной высоты.

Впрочем, Ник Адамс – режиссер из США, считает, что над видеороликом, демонстрирующим возможности реактивного ранца CopterPack, работали профессиональные монтажеры, которые скрыли от зрителей правду.

Первое, что бросается в глаза при просмотре видео ролика это его качество. Картинка почему-то довольно смазанная и не насыщенная в цветовом плане. Однако если смотреть ролик от начала до конца, кроме этого в нем нет ничего необычного.

Режиссер Ник Адамс увеличил резкость и насыщенность в ролике. Это позволило ему увидеть то, что недоступно невооруженному взгляду. Особенно, если просматривать изображение кадр за кадром.



Специалисты в области видеомонтажа уверенны, что данный вид редактирования достаточно сложен. Поэтому все этапы и детали видеоролика были тщательно спланированы и сняты таким образом, чтобы сделать каждый угол полета убедительным и при этом дать редакторам лучшую возможность удалить трос на этапе пост-обработки.

Действительно, ли реактивный ранец CopterPack является действующим образцом или же это просто прототип, который требует доработки, до конца непонятно. Но если бы подобная технология действительно работала, вполне возможно, что люди бы нашли этому воздушному транспорту практическое применение.