Байрамов и Чавушоглу обсудили совместную деятельность миротворцев в Афганистане

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.