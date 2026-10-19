Разработан новый механизм роста пенсий для государственных служащих, военнослужащих Министерства обороны и ряда других категорий граждан. К их пенсиям будут начисляться фиксированные ежемесячные надбавки.

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя поправки в закон «О трудовых пенсиях», принятые парламентом в третьем чтении. По словам депутата, после утверждения президентом изменения вступят в силу, причем их действие будет распространяться с первого числа текущего месяца.

Байрамов пояснил, что в настоящее время пенсии названных категорий граждан рассчитываются с учетом размера заработной платы. А новые правила основаны на страховом механизме. Теперь к сумме пенсии, рассчитанной, исходя из пенсионных накоплений на индивидуальном счете, будет прибавляться фиксированная надбавка. Для наглядности депутат привел пример расчета. Если пенсионный капитал гражданина составляет 100 тысяч манатов, 85% этой суммы (85 тыс. манатов) будут учитываться на индивидуальном счете при расчете накопительной части пенсии. Затем эта сумма делится на 144 месяца. В результате ежемесячная пенсия, рассчитанная исходя из накопленного капитала, составит около 590,2 маната. К ней будет добавлена предусмотренная для соответствующей категории фиксированная надбавка. Таким образом, итоговая выплата будет складываться из двух частей.

Еще одно нововведение касается порядка назначения выплат. По новым правилам, пенсии и надбавки будут назначаться в проактивном режиме. То есть отпадает необходимость в обращениях граждан в государственные учреждения.