Европарламент, который годами занимается чем угодно, кроме происходящего у себя под носом, похоже, решил, что его главная задача — следить за соблюдением демократии где-нибудь подальше от границ Евросоюза.

Штамповать резолюции об Азербайджане, находящемся за тысячи километров от штаб-квартир европейских институтов, поучать нашу страну, раздавать оценки, выражать озабоченность и требовать немедленных мер — дело привычное. А вот заметить происходящее в самой Европе, ради которой, собственно, эти институты и создавались, — задача, судя по всему, непосильная. Напомним, только за пять лет после Второй Карабахской войны Европарламент принял 14 (!) резолюций по Азербайджану. И продолжает это делать.

Между тем во Франции творится такое, что евродепутатам впору отложить свои любимые резолюции о Южном Кавказе и хотя бы ненадолго выглянуть в окно. По данным Le Monde, за выходные в ходе массовых беспорядков были задержаны около 2400 человек. Ранения получили 997 полицейских, жандармов и пожарных. Весь мир наблюдал за кадрами погромов, столкновений и хаоса в стране, которая так любит читать другим лекции о демократии и правах человека.

Но мы прекрасно понимаем, насколько заняты европейские парламентарии. Поэтому, чтобы не отрывать их от увлекательного процесса обсуждения Азербайджана, редакция Minval Politika решила облегчить им работу. Мы сами подготовили проект резолюции о ситуации во Франции и любезно предлагаем Европарламенту вынести его на обсуждение и принять.

Осталась сущая мелочь — найти в плотном графике европейских нравоучений немного времени для самой Европы.

Итак, ниже — текст резолюции, подготовленный редакционной коллегией:

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

О ситуации с правами человека, действиях полиции во время демонстраций и общественном недовольстве во Франции

Европейский парламент,

– принимая во внимание статьи 2 и 6 Договора о Европейском союзе, касающиеся демократии, верховенства права и основных прав человека,

– принимая во внимание статьи 11, 12, 21, 24 и 47 Хартии Европейского союза об основных правах,

– принимая во внимание статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека,

– принимая во внимание Конвенцию Организации Объединённых Наций о правах ребёнка,

– принимая во внимание доклады и заявления правозащитных организаций, касающиеся действий полиции во время демонстраций во Франции,

– принимая во внимание статью 136 своего Регламента,

A. учитывая, что во Франции прошли массовые демонстрации, отражающие общественное недовольство стоимостью жизни, состоянием системы образования, государственных услуг и политикой правительства;

B. учитывая, что масштабы демонстраций вызывают вопросы относительно готовности политических институтов реагировать на обеспокоенность граждан;

C. учитывая, что правозащитные организации выразили обеспокоенность применением силы правоохранительными органами и использованием специальных средств для контроля над толпой во время демонстраций;

D. учитывая, что сообщения о задержаниях, в том числе несовершеннолетних, и ранениях демонстрантов вызывают вопросы о необходимости и соразмерности полицейских операций;

E. учитывая, что заявления о произвольных задержаниях, чрезмерном применении силы полицией и ограничениях права на мирные собрания требуют независимого и беспристрастного расследования;

F. учитывая, что французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном несут ответственность за обеспечение соответствия мер по поддержанию общественного порядка конституционным, европейским и международным обязательствам в области прав человека;

G. учитывая, что поддержание общественного порядка не может служить оправданием для неизбирательных ограничений основных свобод или применения несоразмерных мер в отношении мирных демонстрантов;

H. учитывая, что насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и уничтожение имущества также должны подвергаться осуждению, не ставя при этом под сомнение право на мирный протест;

I. учитывая, что приверженность Европейского союза демократии, правам человека и верховенству права требует последовательного применения этих принципов во всех государствах-членах;

Европейский парламент:

1. Выражает серьёзную обеспокоенность в связи с заявлениями о нарушениях прав человека в ходе демонстраций во Франции.

2. Осуждает любое чрезмерное или незаконное применение силы в отношении мирных демонстрантов, особенно детей и молодёжи, и призывает привлекать виновных к ответственности в случаях установления фактов нарушений.

3. Призывает политическое руководство Франции обратить внимание на обоснованные социальные и экономические претензии населения и обеспечить, чтобы голоса граждан были услышаны.

4. Призывает президента Эммануэля Макрона и правительство Франции начать содержательный диалог с протестующими, студенческими организациями, профсоюзами и гражданским обществом.

5. Выражает обеспокоенность сообщениями о массовых задержаниях и содержании под стражей несовершеннолетних и призывает провести независимую проверку законности, необходимости и соразмерности таких мер.

6. Настоятельно призывает французские власти обеспечить защиту права на мирные собрания и свободу выражения мнений.

7. Призывает провести независимые и прозрачные расследования заявлений о жестокости полиции, незаконных задержаниях и неправомерном применении специальных средств для разгона демонстраций.

8. Призывает правительство Франции обеспечить эффективные средства судебной защиты и надлежащее возмещение ущерба лицам, чьи права были нарушены.

9. Подчёркивает, что демократическая подотчётность требует реального участия общественности в политических процессах и реагирования властей на проблемы граждан.

10. Предупреждает, что несоразмерные меры безопасности могут ещё больше подорвать доверие к демократическим институтам.

11. Призывает Европейскую комиссию в пределах её полномочий изучить соответствующие вопросы, связанные с соблюдением основных прав, а также применимые механизмы Европейского союза.

12. Предлагает Комиссару Совета Европы по правам человека и другим компетентным механизмам изучить обращение с несовершеннолетними и соразмерность действий правоохранительных органов.

13. Призывает Совет Европейского союза на основании независимо проверенных доказательств рассмотреть вопрос о том, могут ли быть юридически обоснованными адресные ограничительные меры в отношении отдельных политических деятелей или высокопоставленных представителей силовых структур, ответственных за серьёзные нарушения прав человека, подпадающие под установленные правовые критерии.

14. Подчёркивает, что любое рассмотрение подобных мер в соответствии с Решением Совета (ОВПБ) 2020/1999 и Регламентом Совета (ЕС) 2020/1998 должно отвечать применимым материально-правовым и процессуальным требованиям.

15. Призывает рассмотреть, при наличии законных оснований и соответствующего обоснования, возможность индивидуальной заморозки активов и применения других адресных мер в отношении должностных лиц, ответственность которых за серьёзные нарушения прав человека, подпадающие под установленные критерии, подтверждается достоверными доказательствами.

16. Подчёркивает, что занятие высокой государственной должности само по себе не освобождает человека от ответственности, одновременно указывая на необходимость индивидуальной оценки, соблюдения надлежащей правовой процедуры и обеспечения судебных гарантий.

17. Призывает правительство Франции сотрудничать с независимыми расследованиями и обеспечить эффективное привлечение виновных к ответственности независимо от занимаемой ими должности.

18. Подтверждает, что стандарты Европейского союза в области прав человека должны применяться последовательно, а ограничительные меры должны основываться на установленных правовых критериях, а не на политической принадлежности.

19. Подчёркивает, что ни одно государство — член Европейского союза не должно быть освобождено от проверки соблюдения принципов демократии, верховенства права и основных прав человека.

20. Подтверждает солидарность с народом Франции в мирном осуществлении им своих основных прав.

21. Поручает председателю Европейского парламента направить настоящую резолюцию Совету Европейского союза, Европейской комиссии, правительству и парламенту Французской Республики, Совету Европы и Верховному комиссару ООН по правам человека.