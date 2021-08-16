МИД Казахстана и Таджикистана сообщили, что Ашраф Гани к ним не прилетал

Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики.
«Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны», — отмечается в документе.
Президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Ранее Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.
«Его нет в Казахстане», — сказал Смадияров.