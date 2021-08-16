МИД Казахстана и Таджикистана сообщили, что Ашраф Гани к ним не прилетал

16 августа, 09:26

Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики.

«Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны», — отмечается в документе.

Президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Ранее Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.

«Его нет в Казахстане», — сказал Смадияров.

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«Талибан» объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане

16 августа, 09:00

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, которая «разгорелась» в исламской республике 20 лет назад, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил он.

Наим также вновь дал гарантии, что жителям Афганистана и иностранным дипломатам будет полностью обеспечена безопасность. По его словам, талибы готовы вести диалог со всеми афганскими политическими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о готовности движения развеять опасения международного сообщества при помощи диалога.