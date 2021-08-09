Раскрыта повестка встречи Зеленского и Байдена

9 августа, 11:14

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время встречи в Белом доме намерены обсудить вопросы стратегического партнерства, безопасности и вливания денег в украинскую экономику. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, грядущая встреча должна вывести отношения Киева и Вашингтона на новый уровень. В связи с этим вопросы противостояния «российскому агрессору» дипломаты обеих стран обсуждают заранее. Тем не менее они решили пока не раскрывать конкретики на этот счет. «Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — сказал министр.

Он отметил, что такой подход коснулся и экономической повестки. Украинская сторона заранее подготовила несколько проектов в сфере финансового и бизнес-сотрудничества. «Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях», — добавил Кулеба и подчеркнул, что в рамках переговоров Байден и Зеленский подпишут несколько «конкретных документов», многие из которых сейчас находятся на финальной стадии обработки.

﻿

«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.