В Ереване подорвали автомобиль мужа известной оппозиционерки

5 августа, 12:07

В Армении неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна — супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Об этом сообщила Sputnik Армения сама Постанджян.

Политик рассказала, что машину подорвали во дворе их дома. Поврежден также автомобиль соседа, который был припаркован рядом.

«У моего мужа нет личных врагов, и мы считаем, что это связано с моей политической деятельностью», — отметила она.

По версии Постанджян, подрыв автомобиля — дело рук действующей власти. При этом она затруднилась сказать, почему происшествие произошло именно сейчас — в период относительной политической пассивности.

Постанджян уже обратилась в правоохранительные органы и будет добиваться расследования инцидента.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.