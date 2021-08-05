В Ереване подорвали автомобиль мужа известной оппозиционерки

В Армении неизвестные подорвали автомобиль Сурена Дрампяна — супруга оппозиционного политика Заруи Постанджян. Об этом сообщила Sputnik Армения сама Постанджян.

Политик рассказала, что машину подорвали во дворе их дома. Поврежден также автомобиль соседа, который был припаркован рядом.

«У моего мужа нет личных врагов, и мы считаем, что это связано с моей политической деятельностью», — отметила она.

По версии Постанджян, подрыв автомобиля — дело рук действующей власти. При этом она затруднилась сказать, почему происшествие произошло именно сейчас — в период относительной политической пассивности.

Постанджян уже обратилась в правоохранительные органы и будет добиваться расследования инцидента.