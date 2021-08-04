В WhatsApp появилась функция исчезающих фото и видео

4 августа, 13:28

В мессенджере WhatsApp была запущена новая функция, позволяющая делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео, пишет TechCrunch.

Как сообщает компания, уже на этой неделе возможность станет доступна для всех пользователей. Изображение можно будет отправить в режиме «однократного просмотра» — тогда собеседник сможет открыть файл один раз, после чего он удалится и пометится значком «просмотрено».

В WhatsApp отметили, что новая функция может быть полезна для множества нужд, например, если пользователю нужно поделиться паролем от Wi-Fi или паспортными данными.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».