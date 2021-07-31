Ученые назвали способ восстановить интеллект после COVID-19

Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, как сохранить «молодость» мозга после коронавирусного заболевания.
Медик рекомендовал решать логические задачи и применять творческие способности, чтобы не допустить снижения уровня интеллекта. «Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», — уточнил Федоряк.
Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».