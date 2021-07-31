Ученые назвали способ восстановить интеллект после COVID-19

31 июля, 17:23
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, как сохранить «молодость» мозга после коронавирусного заболевания.
Медик рекомендовал решать логические задачи и применять творческие способности, чтобы не допустить снижения уровня интеллекта. «Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», — уточнил Федоряк.
Таким образом он прокомментировал опубликованное на прошлой неделе в The Lancet  исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».
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Баку масштабно продезинфицировали

31 июля, 17:35

31 июля в Баку прошли масштабные мероприятия по дезинфекции.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) столицы, с утра работы по дезинфекции охватили 546 улиц.

В то же время были вымыты проспекты и улицы, тротуары, бордюры, фонарные столбы, витрины и рекламные щиты.

Также в ответ на обращение ИВ представители частного сектора вымыли витрины своих магазинов, заведений общепита и других объектов.