Премьер-министр Беларуси отметил крепкое партнерство между Минском и Баку

Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы партнерства, на стадии проработки находятся много проектов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с азербайджанским послом Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии в Минске

«Между Беларусью и Азербайджаном существуют крепкие узы дружбы, партнерства, сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами. У нас сложились очень хорошие показатели товарооборота: несмотря на пандемию, он вырос в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а за пять месяцев 2021 года наблюдается рост практически в 2 раза. Очень много проектов находится в проработке. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси», — сказал Головченко, передает БЕЛТА.

Гандилов, в свою очередь, также отметил, что товарооборот между двумя странами растет хорошими темпами. «Думаю, что в этом году мы выйдем на очень хорошую цифру. В области сельского хозяйства и продуктов питания у нас хорошо идет торговля, эта сфера составляет значительный удельный вес в общем объеме товарооборота. Развивается и сотрудничество в нефтяной отрасли», — добавил он.