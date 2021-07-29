Ученые выяснили, что собаки могут отличить правду от лжи

Ученые из Венского университета пришли к выводу, что собаки умеют определять, обманывает ли их человек, сообщает Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

Из материалов следует, что ученые провели три эксперимента с участием 260 собак различных пород. Перед животными ставили две непрозрачных контейнера с едой. Незнакомые собакам добровольцы подсказывали, где именно лежит лакомство — так у собак формировалось доверие к «информанту».

Далее кто-то из людей перекладывал еду в другую миску, при этом еще один человек наблюдал за этим. Позже еду перекладывали уже без «свидетеля». В ходе эксперимента выяснилось, что собаки гораздо менее охотно следуют совету тех, кто не видел происходящего. Также животные не доверяли советам тех, кто видел процесс перекладывания, но в итоге указывали на пустые миски.

Ранее подобный эксперимент проводился с маленькими детьми, а также с макаками и шимпанзе — выяснилось, что собаки менее восприимчивы ко лжи.

«Терьеры были единственной группой пород, которые вели себя как человеческие младенцы и обезьяны, протестированные в предыдущих исследованиях с использованием аналогичной парадигмы, следуя совету коммуникатора чаще в группе истинных заявлений, чем в группе ложных. В целом, мы предоставляем доказательства того, что домашние собаки различают сценарии ложных и истинных заявлений», — говорится в исследовании.