Ученые выяснили, что собаки могут отличить правду от лжи

29 июля, 18:15
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Ученые из Венского университета пришли к выводу, что собаки умеют определять, обманывает ли их человек, сообщает Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе.

Из материалов следует, что ученые провели три эксперимента с участием 260 собак различных пород. Перед животными ставили две непрозрачных контейнера с едой. Незнакомые собакам добровольцы подсказывали, где именно лежит лакомство — так у собак формировалось доверие к «информанту».

Далее кто-то из людей перекладывал еду в другую миску, при этом еще один человек наблюдал за этим. Позже еду перекладывали уже без «свидетеля». В ходе эксперимента выяснилось, что собаки гораздо менее охотно следуют совету тех, кто не видел происходящего. Также животные не доверяли советам тех, кто видел процесс перекладывания, но в итоге указывали на пустые миски.

Ранее подобный эксперимент проводился с маленькими детьми, а также с макаками и шимпанзе — выяснилось, что собаки менее восприимчивы ко лжи.

«Терьеры были единственной группой пород, которые вели себя как человеческие младенцы и обезьяны, протестированные в предыдущих исследованиях с использованием аналогичной парадигмы, следуя совету коммуникатора чаще в группе истинных заявлений, чем в группе ложных. В целом, мы предоставляем доказательства того, что домашние собаки различают сценарии ложных и истинных заявлений», — говорится в исследовании.

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В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
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Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции