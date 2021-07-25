Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Федоров рассказал о самых уязвимых к жаре категориях граждан.

«Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца и тех, у кого были инфаркты или инсульты. Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена емкость легких», — сообщил он «Ленте.ру».

По словам специалиста, людям с вышеперечисленными недугами нужно меньше перемещаться по жаре, стараться пребывать в кондиционируемом помещении, соблюдать питьевой режим, уменьшить физическую нагрузку и не забывать принимать препараты, которые предписаны врачом.

Minval.az