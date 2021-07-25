Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при необходимости нанести ему неотвратимый удар, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — сказал Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что сейчас российский флот обладает мощными кораблями океанской зоны, ракетными атомными подводными крейсерами. В арсенале России и эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, которые не имеют до сих пор аналогов в мире.

«Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана. Вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы отечества», — сказал Путин.

Minval.az