

Вирус-майнер LemonDuck способен похищать личные данные пользователей компьютеров на базе Linux и Windows, а также отключать защиту системы. Об этом сообщила американская корпорация Microsoft на портале Windows Central.

LemonDuck при попадании в компьютер образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. При этом вирус крадет учетные данные, а также удаляет элементы управления безопасностью и распространяется по электронной почте. Уже после всех манипуляций LemonDuck подчищает следы своего присутствия и стирает историю отправленных сообщений.

В компании уточнили, что компьютер может заразиться вирусом-майнером в том числе и через USB-устройства.

В Microsoft отметили, что LemonDuck удаляет других злоумышленников с устройства, избавляясь от конкурирующих вредоносных программ, а также предотвращая любые новые заражения.

Что примечательно, вирус-майнер исправляет те же уязвимости, которые использовались для получения доступа.

Minval.az