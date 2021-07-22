Президент Беларуси Александр Лукашенко передал часть своих полномочий правительству страны и местным органам самоуправления.
«Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.
В частности, полномочия на организацию приватизации переданы руководству областей — областным исполнительным комитетам, в том случае, если акции указанных ОАО находятся в собственности у облисполкомов.