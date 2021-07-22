Омбудсмен Азербайджана подчеркнула, что Парижские принципы, принятые в 1993 году в связи со статусом национальных институтов по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, являются универсальными и определяют независимую и нейтральную деятельность этих институтов, а Институт Омбудсмена Армении, превращенный правительством Армении в инструмент политической пропаганды, не соответствует Парижским принципам и не является независимым, предложила, чтобы с учетом этого данный институт заново прошел аккредитацию в ООН и был понижен в статусе