Марсоход NASA Perseverance закончил тестирование инструментов, и приступил к выполнению своей основной задачи — поиску признаков жизни на Красной планете. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 18 февраля этого года, после почти семи месяцев полета, и совершил посадку в кратере Езеро.

Ученые считают, что кратер Езеро раньше был озером.

«Если в кратере Езеро была жизнь, там могут быть ее доказательства», — приводятся в сообщении слова руководителя команды PIXL в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Эбигейл Олвуд.

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