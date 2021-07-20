Принц Гарри продал свои мемуары издательству Penguin Random House и получил авансом около $20 млн за их публикацию. Об этом сообщает Page Six.

Соавтор Гарри, писатель Джей Мерингер, получает как минимум $1 млн долларов в качестве аванса.

По данным издания, Penguin Random House заключали похожую сделку с Бараком Обамой и его женой Мишель.

Ранее сообщалось, что принц Гарри планирует обнародовать

«интимные и проникновенные» мемуары, посвященные его воспоминаниям с самого детства. Книга, которая выйдет в конце следующего года, будет представлять собой «исчерпывающий отчет» о жизни Гарри — его «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках».

Это первый случай, когда член королевской семьи представляет на всеобщее обозрение личный отчет о своей жизни. Также сообщалось, что Гарри и его супруга Меган Маркл создали второй проект для Netflix в рамках собственной компании Archewell Productions.

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