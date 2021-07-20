Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи социальной сети смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети.

«Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали «Контроль нежелательного контента», который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут самостоятельно решить хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. Instagram также уточняет, что возможность разрешить демонстрацию большего числа нежелательного контента будет недоступна для пользователей младше 18 лет.

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