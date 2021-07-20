И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Данную информацию подтвердили в Минобороны Армении.
Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве, отмечает «Спутник».
И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Данную информацию подтвердили в Минобороны Армении.
Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве, отмечает «Спутник».
Дата: 2021/07/20 16:12
Раздел: Бывший СССР
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