В резиденции Суда общей юрисдикции административного района Аван города Еревана 20 июля началось судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна.

Судебное заседание проходит под председательством судьи Ваге Мисакяна.

Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности либо насильственное свержение конституционного строя) УК Армении. В качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.

Вазген Манукян не принимает выдвинутые против него обвинения и считает это политическим преследованием, сообщает армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az