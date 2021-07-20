Старшему по позиции, лейтенанту Х.А., который проходит в рамках уголовного дела по факту гибели военнослужащего срочной службы Артура Казаряна, предъявлено обвинение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Армении, которое приводит армянский интернет-портал news.am.

В отношении его, в качестве меры пресечения, был избран арест.

Так, 16 июля в районе 21: 45 военнослужащий срочной службы Артур Казарян, вследствие нарушения правил обращения с оружием при несении боевого дежурства, получил огнестрельное ранение в области головы. На пути в военный госпиталь А.Казарян скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 365 (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы) Уголовного кодекса Армении.

В качестве меры пресечения в отношении старшего по позиции, лейтенанта Х.А. избран арест. Предварительное следствие продолжается.

Minval.az