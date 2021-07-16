Подумал сейчас: а ведь армянская армия, которая во время Второй Карабахской войны наносила удары оперативно-тактическими ракетами по Мингечевиру, хотела разрушить плотину тамошнего водохранилища и затопить огромные территории Азербайджана.

Эти ракетные удары армянских военных — преступление против человечности. Чудо, что они промахнулись. А попали бы в плотину — было бы как с наводнением в Европе, только гораздо хуже.

P.S. Пишут, что хорошо сработала система ПВО Азербайджана, перехватившая большинство армянских ракет.

Об этом написал в соцсети «Фейсбук» политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Подумал сейчас: а ведь армянская армия, которая во время Второй Карабахской войны наносила удары оперативно-тактическими… Опубликовано Igor Korotchenko Пятница, 16 июля 2021 г.

Minval.az