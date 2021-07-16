После публикации журналистом Наири Охикяном скандальных данных в отношении всех участников этого разговора должны быть возбуждены уголовные дела, в том числе и в отношении Никола Пашиняна. Об этом в ходе конференции «Политические и правовые вызовы в Армении после выборов» 16 июля заявил представитель блока «Армения» Артур Казинян.

По его словам, всех их нужно изолировать и провести расследование.

«Охикян вчера, по сути, дал показания против Пашиняна. Он обосновал, что предательская программа была разработана как минимум 11 мая 2019 года. Если Генеральная прокуратора находится в рамках своих полномочий, то против Никола и всех участников разговора должны быть возбуждены уголовные дела», — отметил Казинян.

Он напомнил, что было представлено как минимум 5 сообщений о государственной измене, но ни по одному из них все еще не возбуждено дело.

«Во внутриполитической повестке с 9 ноября 2020 года ничего не изменялось. Всеми доступными и недоступными способами нужно схватить предателей за шкирку и отправить в тюрьму. Это будет основой нашей политической деятельности. Мы не отступим, будем постоянно бороться. Кроме того, чтобы возбуждать дела и сажать людей, эти власти больше ни на что не способны. Мы, даже находясь в тюрьме, будем бороться. Кроме этой хунты, в Армении у нас других врагов нет», — заключил Артур Казинян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az